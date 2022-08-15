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全球最大NBA主題公園 11月巴西開幕 15娛樂體驗等你玩

中央社／聖保羅15日電
世界最大的NBA主題公園11月將在巴西開幕。（取材自官方推特）
世界最大的NBA主題公園11月將在巴西開幕。（取材自官方推特）

世界最大的NBA主題公園（NBA Park）由美國職業籃球聯盟（NBA）與巴西國家籃球公園合作，11月將在巴西南大河州（Rio Grande do Sul）山城格拉瑪多（Gramado）開幕。

NBA拉丁美洲授權和零售副總裁佩雷拉（Sérgio Perrella）今天向媒體發布聲明指出，這座主題公園占地面積超過4000平方公尺，將作為NBA娛樂中心，為籃球迷提供約15種娛樂體驗。

根據美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN Brasil）報導，格拉瑪多NBA主題公園是永久性的NBA娛樂中心，座落於繡球花大道（Avenida das Hortências）4795號，定於今年11月開幕。

主題公園將為籃球迷提供包括拍照合影、虛擬現實體驗、主題餐廳、兒童區、官方紀念品展、合作夥伴啟動區、NBA商店、籃球場、互動區、遊戲站、投籃機和NBA更衣室等。

佩雷拉在聲明中指出：「格拉瑪多NBA主題公園是NBA在全世界的最重要項目之一，一個巨大的NBA娛樂中心，我們將歡迎所有年齡段的孩子、家庭、朋友、粉絲全年享受驚人的體驗，並與籃球建立更多聯繫。」

格拉瑪多NBA主題公園執行長歐提茲（Jonas Ortiz）表示，這是一個非常特殊的項目，在格拉瑪多擁有世界上最大的NBA主題空間，展示了這座城市的巨大潛力。

格拉瑪多是巴西南部南大河州山區（Serra Gaúcha）最主要的旅遊目的地，距離首府快樂港約130公里，人口結構多樣化，主要受到德國和義大利移民影響，明顯反映在當地的料理和城市及鄉村建築中。經濟以觀光旅遊為重點，每年接待數百萬國內外遊客。

世界最大的NBA主題公園11月將在巴西開幕。（取材自官方推特）
世界最大的NBA主題公園11月將在巴西開幕。（取材自官方推特）

NBA 巴西 義大利

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