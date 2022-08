北美票房冷清 小布「子彈列車」連續第2周奪冠

布萊恩泰瑞亨利(中)與布萊德彼特(左)在「子彈列車」有動作對手戲。(圖:索尼提供)

北美院線聯盟(Exhibitor Relations)今天估計,在戲院相對冷清的8月中旬這段期間,索尼的「子彈列車」(Bullet Train)連續第二周在北美票房衝第一。

法新社報導,布萊德彼特(Brad Pitt)參與演出的「子彈列車」有1340萬美元進帳,比上一周整整少了一半,但仍是亞軍作品的近2倍。

排名第2的是華納兄弟動畫片「DC超級寵物軍團」(DC League of Super-Pets),票房720萬美元。

喬伊金在「子彈列車」扮演看似純真卻狠辣的少女。(圖:索尼提供)

第3的是影迷盼了超久、人氣居高不下的「阿湯哥」湯姆克魯斯 (Tom Cruise)續集片「捍衛戰士:獨行俠」(Top Gun: Maverick),收入710萬美元,過去12周來北美累計票房達令人咋舌的6.74億美元。

第4的是迪士尼 動作喜劇片「雷神索爾:愛與雷霆」(Thor: Love and Thunder),有530萬美元成績。上映6周有3.25億美元表現。

排名第5的是科幻恐怖片「不!」(Nope),同樣有530萬美元票房表現。

影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」(Franchise Entertainment Research)的票房簡報指出,整體來說,美加院線走過疫情 重創期後,已逐步回到正軌,但檔期依舊相對「單薄」,「毫無疑問的,片商若推出更多片,票房會更亮眼」。

周末排名第6至第10的作品依序為:「小小兵2:格魯的崛起」(Minions: The Rise of Gru),490萬美元;「沼澤謀殺案」(Where the Crawdads Sing),400萬美元;「天黑請斃命」(Bodies Bodies Bodies),330萬美元;「貓王艾維斯」(Elvis),260萬美元;「墜」(Fall),250萬美元。