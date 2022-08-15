北美票房冷清 小布「子彈列車」連續第2周奪冠

布萊恩泰瑞亨利（中）與布萊德彼特（左）在「子彈列車」有動作對手戲。（圖：索尼提供）

北美院線聯盟（Exhibitor Relations）今天估計，在戲院相對冷清的8月中旬這段期間，索尼的「子彈列車」（Bullet Train）連續第二周在北美票房衝第一。

法新社報導，布萊德彼特（Brad Pitt）參與演出的「子彈列車」有1340萬美元進帳，比上一周整整少了一半，但仍是亞軍作品的近2倍。

排名第2的是華納兄弟動畫片「DC超級寵物軍團」（DC League of Super-Pets），票房720萬美元。

喬伊金在「子彈列車」扮演看似純真卻狠辣的少女。（圖：索尼提供）

第3的是影迷盼了超久、人氣居高不下的「阿湯哥」湯姆克魯斯 （Tom Cruise）續集片「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick），收入710萬美元，過去12周來北美累計票房達令人咋舌的6.74億美元。

第4的是迪士尼 動作喜劇片「雷神索爾：愛與雷霆」（Thor: Love and Thunder），有530萬美元成績。上映6周有3.25億美元表現。

排名第5的是科幻恐怖片「不！」（Nope），同樣有530萬美元票房表現。

影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）的票房簡報指出，整體來說，美加院線走過疫情 重創期後，已逐步回到正軌，但檔期依舊相對「單薄」，「毫無疑問的，片商若推出更多片，票房會更亮眼」。

周末排名第6至第10的作品依序為：「小小兵2：格魯的崛起」（Minions: The Rise of Gru），490萬美元；「沼澤謀殺案」（Where the Crawdads Sing），400萬美元；「天黑請斃命」（Bodies Bodies Bodies），330萬美元；「貓王艾維斯」（Elvis），260萬美元；「墜」（Fall），250萬美元。