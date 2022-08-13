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真有錢…2.46萬美元愛馬仕腳踏車 上海一下售罄

記者陳言喬／即時報導
愛馬仕售價16.5萬人民幣的腳踏車，上海一下賣光。（取材自證券時報）
愛馬仕售價16.5萬人民幣的腳踏車，上海一下賣光。（取材自證券時報）

頂級名牌愛馬仕中國官方商城近日上架了一款自行車，售價16.5萬（人民幣，下同，約2.46萬美元），結果立即在上海門店售罄。愛馬仕中國官網隨後刪除自行車的相關資訊，目前在官網已搜不到這款產品。

證券時報報導，愛馬仕官網此前發佈的資訊顯示，這款自行車被命名為「Odyssee Terre載重小型單車」。自行車長154.6公分、寬58公分，重量14公斤。這款機械單車，採用白蠟木、鋁和Spad皮革打造，把手及坐墊支架處配有車燈，前側飾有系列標識上釉徽章，坐墊處飾有「Hermes Paris」燙印字樣，單車前後裝配有車籃子，有4檔速度調節。

產品細節稱，該車座位可調節高度以適應不同身高的使用者。設計靈感源自日式便攜單車，該車為法國製造。標注售價為16.5萬。

但這一輛的自行車也引發網友的熱議，有網友稱「貧窮限制了我的想像」、「四個輪子的不如兩個輪子的」，也有網友表示理解「自行車只值幾百塊，省下的十幾萬都是品牌的價值」……

愛馬仕官網售賣的商品還有4350元的Calvi Duo卡包、6900元的Oran涼鞋，也有12350元的H-Tag手機保護殼。官網推薦稱可以將這些商品和Odyssee Terre自行車搭配起來使用。

報導稱，推出不久後，愛馬仕的這款自行車在官網上便顯示無庫存。愛馬仕官方客服表示，此款自行車目前在上海線下門店均已售罄。愛馬仕中國官網自行車的相關資訊也已不見影蹤。

愛馬仕客服表示，中國暫時沒有這款自行車的存貨，愛馬仕沒有調貨服務，但後續會從法國來貨。

報導稱，7月底愛馬仕集團發佈了2022年上半年財報。財報顯示，該集團綜合收入為54.75億歐元，按當前匯率計算增幅為29%，營業收入為23.04億歐元(占銷售額的42%)。其中，集團淨利潤達到16.41億歐元(占銷售額的30%)，2021年上半年為11.74億歐元。經常性營業利潤率從2021年6月底的41%升至42%，達到歷史最高點。

愛馬仕財報稱，2022年上半年，在中國地區疫情影響下，亞洲市場仍表現出強韌的回彈力，集團門店銷售額增長23%，得益於獨家全管道網路和線上銷售的發展。由於旅遊零售的業務的恢復，批發業務也增長了25%。

中國愛馬仕官網上原本該款腳踏車的細部介紹。（取材自證券時報）
中國愛馬仕官網上原本該款腳踏車的細部介紹。（取材自證券時報）

利潤 匯率 疫情

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