我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普佛州住處搜索令解封 揭露他涉違反「間諜法」遭查

槍殺北加華裔Uber司機 2嫌落網 被控謀殺重罪

MLB／趁轉隊前賺一波？天使推大谷娃娃 有投有打還會轉

記者陳宛晶／即時報導
天使隊推出新的大谷翔平搖頭娃娃。（取材自天使官方推特）
天使隊推出新的大谷翔平搖頭娃娃。（取材自天使官方推特）

天使隊推出大谷翔平的新商品上架，是同時有投手大谷、打者翔平的搖頭娃娃，且底座會旋轉，球迷反應熱絡，直呼好想買，也有人留言：「在大谷離開之前，榨乾他的商業價值吧！」

大谷剛在10日拿下本季第10勝，成就單季勝投、全壘打皆雙位數的偉業，12日天使在官方推特公布他的新商品，不只是買一尊可得到兩隻的二刀流搖頭娃娃，而且還會轉動，超酷商品引起熱烈討論。

天使推特留言寫著：「趕快前往天使球場，搶購這尊獨家大谷搖頭娃娃！」大谷鐵粉、球評班．韋蘭德（Ben Verlander）也在底下讚聲；不少球迷哀怨到不了現場，詢問是否開放網路購買，還有人留言：「很棒！但你們今天已經出了4隻大谷搖頭娃娃了。」

大谷搖頭娃娃售價99.99美元，限量720隻，在天使球場周邊商品店限時販售，還沒開店已有不少球迷在排隊等待搶購。

天使 推特 大谷翔平

上一則

3大廠颳起不了「摺疊手機旋風」？網一面倒曝殘酷關鍵

延伸閱讀

MLB／貝比魯斯孫子祝賀大谷 勉勵他挑戰「808」障礙

MLB／貝比魯斯孫子祝賀大谷 勉勵他挑戰「808」障礙
39歲強投 韋蘭德狂取15勝 暫居勝投、防禦率雙冠王

39歲強投 韋蘭德狂取15勝 暫居勝投、防禦率雙冠王

MLB／天使虛晃一招 傳拒絕3隊報價 大谷翔平「繼續陪天使坐牢」

MLB／天使虛晃一招 傳拒絕3隊報價 大谷翔平「繼續陪天使坐牢」
MLB／技壓去年塞揚 韋蘭德奪14勝領跑全聯盟

MLB／技壓去年塞揚 韋蘭德奪14勝領跑全聯盟

熱門新聞

莉莉常在Tik Tok上分享生活點滴。（截圖自Tik Tok）

她渡假被搭訕 得知真相後尷尬婉拒 男卻說：我收了錢…

2022-08-10 04:15
直播主的白色內搭都滑到快接近肚臍，走山嚴重。（取材自微博）

胸部「走山」？中國直播主賣貨抹胸移位 離奇畫面曝光

2022-08-08 22:14
25歲的帕帕維在夜店擔任DJ，不料途中卻脫序演出，不僅脫光全身衣物，還讓客人朝自己身上塞小費。(取材自Instagram@oil_roijubb)

火辣DJ玩太嗨 脫衣解扣給客人塞錢 脫序畫面流出下場慘

2022-08-10 20:14
一位日本太太為了防止老公偷吃點心，在冰箱內設下「兩段防禦」的警告標語。（取材自TikTok）

她「二段防禦」防老公偷吃點心 他開冰箱見人臉網笑翻

2022-08-05 23:40
裴洛西相當注重穿搭及珍珠項鍊色彩的搭配。（取材自Dcard）

裴洛西年輕照被翻出 超像奧黛麗赫本 少年拜登不遑多讓

2022-08-05 06:00
法國著名物理學家克萊茵日前上推特發布一張照片，宣稱是韋伯太空望遠鏡拍攝的遙遠恆星影像。之後才坦承，這其實是一片俗稱「西班牙香腸」的喬利佐特寫影像。（取材自推特/ EtienneKlein）

拿香腸假冒韋伯太空望遠鏡恆星新照 著名科學家道歉了

2022-08-06 02:17

超人氣

更多 >
社安金如何避免被課稅 這個退休時間點是關鍵

社安金如何避免被課稅 這個退休時間點是關鍵
女星安海契洛杉磯車禍「腦死」家屬遵遺願決定器捐

女星安海契洛杉磯車禍「腦死」家屬遵遺願決定器捐
誰出賣川普留機密文件？前幕僚長：可能只有6至8人知情

誰出賣川普留機密文件？前幕僚長：可能只有6至8人知情
不挺了？川普搜索令公布 共和黨風向變 黨內籲冷靜評斷

不挺了？川普搜索令公布 共和黨風向變 黨內籲冷靜評斷
塑膠義肢藏炸藥 神學士宗教領袖哈卡尼遇襲亡

塑膠義肢藏炸藥 神學士宗教領袖哈卡尼遇襲亡