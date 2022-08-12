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吃太多「瘋狂蜂蜜」神智不清…棕熊癱坐卡車 超茫模樣曝光

編譯周辰陽／即時報導
土耳其媒體報導，在迪茲傑省耶厄爾賈區一處村落的樹林生產瘋狂蜂蜜的養蜂人發現蜂箱旁邊有隻神智不清的熊，又見到蜂箱被打成碎片，就猜到牠是因為吃了太多的蜂蜜而暈過去。（路透 / Anadolu Agency）
土耳其媒體報導，在迪茲傑省耶厄爾賈區一處村落的樹林生產瘋狂蜂蜜的養蜂人發現蜂箱旁邊有隻神智不清的熊，又見到蜂箱被打成碎片，就猜到牠是因為吃了太多的蜂蜜而暈過去。（路透 / Anadolu Agency）

土耳其西北部迪茲傑省（Düzce Province）的耶厄爾賈（Yığılca）區11日發生一隻幼棕熊在養蜂人的蜂箱吃下太多「瘋狂蜂蜜」（Mad Honey）後暈了過去，最終被一群關心牠的人送去看獸醫。

土耳其每日新聞（Hürriyet Daily News）與安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，在當地一處村落的樹林生產瘋狂蜂蜜的養蜂人發現蜂箱旁有隻神智不清的熊，又見到蜂箱被打成碎片，就猜到牠是因為吃了太多的蜂蜜而暈過去。

影片來源：聯合新聞網

出於擔心這隻熊的安危，養蜂人聯繫了有關單位，地區林務局則在接到通知後立刻派遣團隊前來，一群人後來用卡車送幼棕熊去看獸醫，讓牠可以治療嚴重的蜂蜜宿醉。養蜂人還趁著幼棕熊在林務局團隊車上等待出發時，用手機拍下牠令人發噱的軟癱模樣。這隻幼棕熊經過健康檢查後被留在樹林裡，並於恢復意識後消失。

報導指出，「瘋狂蜂蜜」是由吸食特定植物的蜜蜂所生產的一種蜂蜜。這種杜鵑花屬植物生長於像是黑海周邊山區的地方，內含梫木毒素（Grayanotoxin），所製成的「瘋狂蜂蜜」低劑量會引發興奮與頭暈，高劑量會導致幻覺。在極少數情況下，更會導致死亡。

土耳其西北部迪茲傑省耶厄爾賈區11日發生一隻幼棕熊在養蜂人的蜂箱吃下太多「瘋狂蜂...
土耳其西北部迪茲傑省耶厄爾賈區11日發生一隻幼棕熊在養蜂人的蜂箱吃下太多「瘋狂蜂蜜」後暈了過去，最終被一群關心牠的人送去看獸醫。（路透 / Anadolu Agency）

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