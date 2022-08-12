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博士論文研究「看漫畫打手槍3個月」牛津教授：審查能過？

聯合新聞網／ 即時報導
閱讀示意圖。(ingimage)
閱讀示意圖。(ingimage)

學術自由新高度？英國一名博士研究生為研究日本漫畫次文化，將自己當作研究材料，以連續三個月對「正太本」（以年輕男孩同性愛為題材的漫畫）自慰、並寫下心得感想的方式，完成了一篇4000字的論文，並在今年4月發表在正式期刊《Qualitative Research》，特殊的題材和研究方式也引來眾多討論和爭議。

卡爾安德森（Karl Andersson）是英國曼徹斯大學的博士生，他表示他的研究源於想了解「讀者們在閱讀正太同人誌時，為何能夠從中得到性方面的快樂」。他在論文中指出，了解該種題材的愛好者們如何產生對這些虛構男孩的性渴望，能讓我們更了解人類對性的各種心理情結，並有助於未來政策的制定。

安德森的研究一開始以各式訪談為主，他發現所有的受訪者都對正太本產生性慾，但在觸碰到個人經驗時，都碰到訪談無法繼續深入的問題。他因此決定以自己作為實驗材料，他設定了3個月的期限，時間內只能對著正太本自慰，以模擬他的受訪者，他會在結束後把自己在過程中的所思所想寫下來，作為研究素材的紀錄。

他的結論之一是「這些漫畫提供了一種更美好的想像，尤其是對自己的童年時光」，雖然他並不成長於日本，也沒有遇到過漫畫中的類似情節，但那些角色卻會讓他想起自己曾經歷過的各種悸動，並為此感到興奮。

該篇論文發表後引來諸多討論，根據衛報報導，一名牛津教授質疑「這種描述自己對年輕男性自慰的論文是如何通過審查的？」也有政治人物批評「不應該拿民眾辛苦繳的稅來補助這種研究」。有網友則指出「這真的讓我對所謂『學術自由的界限』大開眼界」。

曼徹斯特大學則表示，鑑於該論文所引起的巨大爭議及抗議，校方非常認真看待，他們正對該論文的各方面展開重新審查，出版倫理委員會也會確保該論文符合學術規範。

英國 日本

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