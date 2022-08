螢幕居然可以動 芝加哥氣象主播超天真反應暴紅

一般民眾收看新聞台的氣候播報時,都可以見到主播利用觸控式螢幕來說明,但芝加哥 ABC7號電視台(ABC 7 Chicago)一名氣象主播似乎不這麼想,當他在直播中意外發現螢幕可觸控時竟興奮地直呼「不可能!」,天真的反應也在網上瘋傳。

根據報導,這名氣象主播名叫杜特拉(Greg Dutra),他4日於晨間新聞播報氣象到一半時轉身要搭配螢幕上的圖示,當他觸碰到螢幕時也使畫面移動,本應是現代人熟悉的觸控螢幕竟讓杜特拉在直播中驚呼「哇!我剛剛滑動了地圖嗎?我不知道我可以這樣做!」。

This wasn’t in the training manual! @TBrownABC7 @valwarnertv and I go OFF THE RAILS when I discovered the TV is a touch screen while on-air on @ABC7Chicago 😂 pic.twitter.com/almrdxqz3d