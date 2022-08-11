螢幕居然可以動 芝加哥氣象主播超天真反應暴紅

一般民眾收看新聞台的氣候播報時，都可以見到主播利用觸控式螢幕來說明，但美國芝加哥ABC7號電視台一名氣象主播似乎不這麼想，當他在直播中意外發現螢幕可觸控時竟興奮地直呼「不可能！」，天真的反應也在網上瘋傳。(取材自推特)

一般民眾收看新聞台的氣候播報時，都可以見到主播利用觸控式螢幕來說明，但芝加哥 ABC7號電視台（ABC 7 Chicago）一名氣象主播似乎不這麼想，當他在直播中意外發現螢幕可觸控時竟興奮地直呼「不可能！」，天真的反應也在網上瘋傳。

根據報導，這名氣象主播名叫杜特拉（Greg Dutra），他4日於晨間新聞播報氣象到一半時轉身要搭配螢幕上的圖示，當他觸碰到螢幕時也使畫面移動，本應是現代人熟悉的觸控螢幕竟讓杜特拉在直播中驚呼「哇！我剛剛滑動了地圖嗎？我不知道我可以這樣做！」。

This wasn’t in the training manual! @TBrownABC7 @valwarnertv and I go OFF THE RAILS when I discovered the TV is a touch screen while on-air on @ABC7Chicago 😂 pic.twitter.com/almrdxqz3d — Greg Dutra (@DutraWeather) August 4, 2022

沒想到杜特拉接下來竟像個孩子一樣驚呼「怎麼可能！」、一邊還不斷滑動螢幕，如此反應也讓周遭同事反問「你認真的？你到現在才發現這件事？」，其中另一名男主播更衝進畫面向杜特拉「示範」如何使用，杜特拉還繼續問道「我可以放大嗎？」，似乎第一次發現觸控螢幕的操控方式是如此隨心所欲。

杜特拉接著表示因為自己從未動過觸控螢幕才不知道這些功能，好奇的他隨後更發現可以使畫面傾斜，天真的反應讓一旁同事哄堂大笑，最後他還向觀眾表示「我等等再來好好研究這玩意兒」。

杜特拉事後還將這整段過程上傳到推特 上，並表示「入職培訓手冊上根本沒提到這功能！我是在直播時才發現原來螢幕是可觸控的！」。