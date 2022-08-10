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情書、卡片還有食譜 加州圖書館員公開還書遺留小物

中央社／舊金山10日電
加州奧克蘭公立圖書館館員麥凱勒10年來收集許多借書民眾夾在書裡的小東西，上傳到圖書館官網讓人們瀏覽。（取材自奧克蘭圖書館網頁）
加州奧克蘭公立圖書館館員麥凱勒10年來收集許多借書民眾夾在書裡的小東西，上傳到圖書館官網讓人們瀏覽。（取材自奧克蘭圖書館網頁）

還給圖書館的書裡夾著照片、紙條和票根等沒人認領的物品，加州一位圖書館員收藏紀錄10年並展示這些小物，像是窺探愛書人尋常生活的一扇窗，更意外喚起字條主人的溫馨回憶。

加州奧克蘭公立圖書館館員麥凱勒（Sharon McKellar）過去10年收集許多借書民眾夾在書裡的小東西，有些看起來很普通、有些饒富趣味、也有讓人心酸，或是完全無厘頭。

麥凱勒細心地把這些小物數位化，並在她服務的奧克蘭公立圖書館（Oakland Public Library）官網為這些「失物」撰寫部落格。去年11月圖書館啟用新的網站時，她把這個「收藏」系統分類，好讓人們在網上瀏覽。

包括情書、生日卡片、代辦事項的字條清單、食譜、小孩的塗鴉作品和全家福照片等，奧克蘭圖書館總館也從今天開始展示部分物品，供往來圖書館的民眾欣賞。

麥凱勒在圖書館工作19年，她告訴「舊金山紀事報」，「想想這些東西是怎麼進到我們圖書館，真的很有趣。

她認為，那些東西就像是社區生活的一個縮影。

10年前，麥凱勒開始記錄民眾還書遺留物品的靈感來自於Found雜誌，這份雜誌刊登人們隨機發現的物品。於是她發起一項活動，請圖書館工作人員把民眾還書時遺忘在書裡的小東西交給她。有個資和找到失主的物品都已經歸還，不在這個收藏之列。

紀錄這些物品對麥凱勒就像解謎，「它們背後的故事是什麼？這些東西怎麼進到圖書館的書裡？照片中的人是誰、他們現在人在哪裡？」

有些字條看似無厘頭卻溫馨，另有些則相當私密。例如，有張字條似乎是一位傷心人所寫的，「當你傷透我的心時......我也獲得解脫。謝謝。」

另一張字條以西語寫著，「你是我的朋友嗎？是、不是、或者可能是？2009年2月26日，來自加州奧克蘭的安娜」。

麥凱勒在圖書館官網發布失物訊息的數年間，這些便條紙或物品的主人都沒人來聯繫。直到上個月，朗艾克（Jamee Longacre）在奧克蘭圖書館的推文中，突然發現照片中一張淡綠色便條紙是她的筆跡，上頭寫著BRAT，代表「香蕉、米糊、蘋果泥、烤土司，給便秘寶寶的建議！！」

朗艾克早忘了她寫過這張字條，她認為可能是當時分享給某個朋友或同事的媽媽經，她不解這張便條紙為何會流落奧克蘭圖書館，因為她通常在另一家圖書館借還書。她說，「我覺得好笑，這些小字條都有個故事」。

另一位奧克蘭居民梅塔（Monica Mehta）也認出6年前她寫給當時6歲女兒的字條，而且是透過女兒就讀的小學圖書館員轉知。

梅塔想起那天晚上她和她丈夫正準備外出，她為常做惡夢的女兒留言，在一張黃色心型的便條紙上用紅筆寫下，「亞里莎，美夢連連我的愛寶，祝妳晚安與好眠，愛妳的媽媽和爸爸，抱抱與親親」。

梅塔說，她很常寫字條給女兒們，有時只是塞在她們的午餐便當袋。她形容小學圖書館就像女兒的「第二個家」，有可能因此那張字條被隨手夾在圖書館的書裡，隨著書的流通又把字條輾轉帶到市圖。

常做惡夢的那位女兒如今已長成青少女，梅塔說，看到這張字條猶如甜蜜的驚喜，喚起那些獨特而美好的親子回憶。

圖書館 奧克蘭 加州

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