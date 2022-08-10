我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府智庫兵推台海戰爭：台取勝代價沉重 美損數百戰機

女股神伍德：美經濟已陷衰退 明年可望脫離

法男炫技跳水「屋頂跳飛」全身瘀青 網驚：還活著嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
男子跳水後身上留下大片瘀青卻仍樂此不疲。（取材自Instagram）
男子跳水後身上留下大片瘀青卻仍樂此不疲。（取材自Instagram）

法國一名男子喜愛跳水，日前他在一處水上樂園挑戰高空跳水，影片一出引發網友熱議。

據每日郵報（Daily Mail）報導，這名男子並未公開真實姓名。他在網路上的匿名為La Mascotte，意思是吉祥物。日前他參加法國西南部狂熱水上樂園（Frenzy Water Park）舉辦的跳水比賽，因此暴紅。

影片中可以看到，男子並不是從滑水道滑下後跳水，而是從滑水道上方的一處屋頂跳下。現場有數百人到場觀賽，男子從滑水道滑下後，還一度飛到10公尺高的高空，雙手在空中不停揮舞，最後掉進水中引發大大的水花。

這部影片在網路上瘋傳，連樂園都在官方的Instagram上面分享影片並寫道「這是2022年的最佳炫技跳水之一」。不少網友看了都替男子捏一把冷汗，有網友說「希望你有買保險」，還有人說「他還活著嗎？」，更有網友開玩笑說「一定是剛離婚，所以大肆慶祝」。

男子常在Instagram上分享各種挑戰極限的影片，他曾經分享過裸體只穿著四腳褲滑雪的影片，也曾分享過從橋上一躍而下的跳水影片。不過從一定的高度落下，身體大面積打在水面上也讓男子身上留下不少傷痕，身上有大面積的瘀青，網友都紛紛留言提醒他要注重身體健康，不要再做這類可能會令自己身陷危險之中的事。

樂園 滑雪

上一則

研究：不沾鍋、洗髮精如含永久化學物 罹肝癌機率升4倍

下一則

她渡假被搭訕 得知真相後尷尬婉拒 男卻說：我收了錢…

延伸閱讀

旗袍娃娃譯為藝伎 名創優品挨轟

旗袍娃娃譯為藝伎 名創優品挨轟
Z世代變心？用谷歌搜尋少了 轉向IG、抖音

Z世代變心？用谷歌搜尋少了 轉向IG、抖音
徐玄確診新冠 少女時代打歌舞台急取消

徐玄確診新冠 少女時代打歌舞台急取消
低頭族愈來愈愛滑手機 除了Instagram 也流連這些App

低頭族愈來愈愛滑手機 除了Instagram 也流連這些App

熱門新聞

直播主的白色內搭都滑到快接近肚臍，走山嚴重。（取材自微博）

胸部「走山」？中國直播主賣貨抹胸移位 離奇畫面曝光

2022-08-08 22:14
裴洛西相當注重穿搭及珍珠項鍊色彩的搭配。（取材自Dcard）

裴洛西年輕照被翻出 超像奧黛麗赫本 少年拜登不遑多讓

2022-08-05 06:00
女子說男友每天會勃起50-100次。示意圖，非當事人。（圖片來源／ingimage）

男友無時無刻「勃起」1天可100次 她直呼：快累死了

2022-08-05 00:49
阿根廷網紅空服員透過TikTok與粉絲分享自己的飛行工作背後秘辛，更透露在商業航空工作並不如外界想像的美好。（取材自TikTok）

機艙裡的秘密 3件空服員不能做的事

2022-08-04 00:41
一位日本太太為了防止老公偷吃點心，在冰箱內設下「兩段防禦」的警告標語。（取材自TikTok）

她「二段防禦」防老公偷吃點心 他開冰箱見人臉網笑翻

2022-08-05 23:40
法國著名物理學家克萊茵日前上推特發布一張照片，宣稱是韋伯太空望遠鏡拍攝的遙遠恆星影像。之後才坦承，這其實是一片俗稱「西班牙香腸」的喬利佐特寫影像。（取材自推特/ EtienneKlein）

拿香腸假冒韋伯太空望遠鏡恆星新照 著名科學家道歉了

2022-08-06 02:17

超人氣

更多 >
調查：退休存款多少才夠 大家都說要有這個數字

調查：退休存款多少才夠 大家都說要有這個數字
好市多這10項改變 哪些會影響你的購物權益

好市多這10項改變 哪些會影響你的購物權益
紐約法拉盛亞洲大廈 32歲華女16樓跳下身亡

紐約法拉盛亞洲大廈 32歲華女16樓跳下身亡
解放軍演敏感時刻...國民黨副主席率團訪中 行程曝光

解放軍演敏感時刻...國民黨副主席率團訪中 行程曝光
川普寓所被FBI搜索 死對頭裴洛西說話了

川普寓所被FBI搜索 死對頭裴洛西說話了