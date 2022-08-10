我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府智庫兵推台海戰爭：台取勝代價沉重 美損數百戰機

女股神伍德：美經濟已陷衰退 明年可望脫離

研究：不沾鍋、洗髮精如含永久化學物 罹肝癌機率升4倍

聯合新聞網／ 綜合報導
研究發現家用產品含有的永久化學物質，可能會增加罹患肝癌機率。(示意圖／ingimage)
研究發現家用產品含有的永久化學物質，可能會增加罹患肝癌機率。(示意圖／ingimage)

一項新研究顯示，不少家用品上含有「永久化學物質」，長期使用恐增加罹癌風險，而罹患肝癌的風險高達4倍。

據每日郵報（Daily Mail）報導，南加州大學一項研究發現，家中常見的廚具和家用品都含有「多氟烷基物質」（Per- and polyfluoroalkyl substances，簡稱PFAS），一般通稱為「永久化學物質」。這種物質是一種化學性質穩定的合成物質，具有防水、防油、摩擦力小等特性，因此常被用來做為產品表面的塗料。

研究團隊從20萬人中挑出50名患有肝癌的受試者，並且將其跟未罹患肝癌的另50名受試者做比較。研究專家分析兩組受試者的血液樣本，發現許多患有癌症的受試者血液中含有多種化學物質。專家認為，較常接觸化學物質的人罹患癌症的可能性比他人高出4.5倍。

化學物質通常會在人體攝取後進入肝臟，通常肝臟可以分解對身體有害的物質，不過永久化學物質會殘留在肝臟中，並改變肝臟的醣類代謝、膽汁酸代謝以及胺基酸。這樣的破壞會使脂肪更容易囤積在肝臟，增加罹患非酒精性脂肪肝的風險。患有脂肪肝的人，更有可能罹患肝癌。近年世界各地肝癌病例激增，據信是與各地肥胖率上升有關。

美國疾病管制與預防中心警告，這種化學物質無所不在，從不沾鍋塗層、海鮮、自來水，甚至是洗髮精等清潔用品都可能含有這類化學物質。美國環保署也於六月發布一項措施，建議家用產品的PFAS含量可接受標準應降低99%。

癌症 加州大學 肥胖

上一則

F1賽事太忙了 明星車手漢米爾頓婉拒出演「捍衛戰士2」

下一則

法男炫技跳水「屋頂跳飛」全身瘀青 網驚：還活著嗎？

延伸閱讀

醫藥短波／喝咖啡 降癌症風險

醫藥短波／喝咖啡 降癌症風險
AI人工智慧對抗C型肝炎 英國目標「2030年根除病毒」

AI人工智慧對抗C型肝炎 英國目標「2030年根除病毒」
蕭淑慎切除8.5公分腫瘤2年 認癌細胞轉移肝臟

蕭淑慎切除8.5公分腫瘤2年 認癌細胞轉移肝臟
熬夜追劇、打手遊好紓壓？30多歲女頭髮變白又乾枯

熬夜追劇、打手遊好紓壓？30多歲女頭髮變白又乾枯

熱門新聞

直播主的白色內搭都滑到快接近肚臍，走山嚴重。（取材自微博）

胸部「走山」？中國直播主賣貨抹胸移位 離奇畫面曝光

2022-08-08 22:14
裴洛西相當注重穿搭及珍珠項鍊色彩的搭配。（取材自Dcard）

裴洛西年輕照被翻出 超像奧黛麗赫本 少年拜登不遑多讓

2022-08-05 06:00
女子說男友每天會勃起50-100次。示意圖，非當事人。（圖片來源／ingimage）

男友無時無刻「勃起」1天可100次 她直呼：快累死了

2022-08-05 00:49
阿根廷網紅空服員透過TikTok與粉絲分享自己的飛行工作背後秘辛，更透露在商業航空工作並不如外界想像的美好。（取材自TikTok）

機艙裡的秘密 3件空服員不能做的事

2022-08-04 00:41
一位日本太太為了防止老公偷吃點心，在冰箱內設下「兩段防禦」的警告標語。（取材自TikTok）

她「二段防禦」防老公偷吃點心 他開冰箱見人臉網笑翻

2022-08-05 23:40
法國著名物理學家克萊茵日前上推特發布一張照片，宣稱是韋伯太空望遠鏡拍攝的遙遠恆星影像。之後才坦承，這其實是一片俗稱「西班牙香腸」的喬利佐特寫影像。（取材自推特/ EtienneKlein）

拿香腸假冒韋伯太空望遠鏡恆星新照 著名科學家道歉了

2022-08-06 02:17

超人氣

更多 >
調查：退休存款多少才夠 大家都說要有這個數字

調查：退休存款多少才夠 大家都說要有這個數字
好市多這10項改變 哪些會影響你的購物權益

好市多這10項改變 哪些會影響你的購物權益
紐約法拉盛亞洲大廈 32歲華女16樓跳下身亡

紐約法拉盛亞洲大廈 32歲華女16樓跳下身亡
解放軍演敏感時刻...國民黨副主席率團訪中 行程曝光

解放軍演敏感時刻...國民黨副主席率團訪中 行程曝光
川普寓所被FBI搜索 死對頭裴洛西說話了

川普寓所被FBI搜索 死對頭裴洛西說話了