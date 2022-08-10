我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府智庫兵推台海戰爭：台取勝代價沉重 美損數百戰機

女股神伍德：美經濟已陷衰退 明年可望脫離

她渡假被搭訕 得知真相後尷尬婉拒 男卻說：我收了錢…

聯合新聞網／ 即時報導
莉莉常在Tik Tok上分享生活點滴。（截圖自Tik Tok）
莉莉常在Tik Tok上分享生活點滴。（截圖自Tik Tok）

英國一名女子日前在Tik Tok上分享，自己和媽媽、朋友到度假勝地度假，遇見一名男子搭訕，沒想到對方竟是「媽媽派來的」。

據鏡報（Mirror）報導，女子莉莉（Lillie）常在社群媒體上分享生活點滴，也吸引不少粉絲。日前她在Tik Tok上分享，自己跟媽媽還有朋友去度假，但是整個度假過程，媽媽都一直要她趕快去找對象、多認識新朋友，最好還能找到一段「假期戀情」。

結果正當莉莉跟朋友坐著聊天，卻看到媽媽在遠處跟一個年輕男子說話。當時莉莉就心想「不會吧？」沒想到男子真的向她走來，而且毫不避諱地說「妳媽要我過來跟妳說話。」莉莉說自己當時真的傻住不知該作何反應，只能搖搖頭告訴對方「沒關係，別理我媽就好。」但是男子卻說自己已經收了媽媽10英鎊（約12美元），所以要留下來聊天。

莉莉的媽媽真的是神助攻，早在塞錢時就已經先告訴這個「工讀生」，自己的女兒喜歡唱歌。兩人因為音樂的話題一拍即合，男子說自己是樂團的吉他手，兩人侃侃而談，隔天還又相約一起到海邊玩。

不少網友留言表示，如果不是媽媽塞錢，這就真的是一段浪漫的假期戀情了。有網友留言「那10英鎊會讓我尷尬到在現場哭出來」、「我媽一定也會幹這種事」，更有網友戲稱「那10英鎊該不會是聘金吧」。

@tpwkelll

♬ original sound - Lillie💌

社群媒體 英國

上一則

法男炫技跳水「屋頂跳飛」全身瘀青 網驚：還活著嗎？

延伸閱讀

香港MIRROR重傷舞者醒了 父揭近況：能簡單與外界溝通

香港MIRROR重傷舞者醒了 父揭近況：能簡單與外界溝通
舞台意外後MIRROR成員首發聲 姜濤喊話：不會放棄

舞台意外後MIRROR成員首發聲 姜濤喊話：不會放棄
黃金獵犬長了2公斤腫瘤 獸醫卻宣布25年來罕見好消息

黃金獵犬長了2公斤腫瘤 獸醫卻宣布25年來罕見好消息
MIRROR受傷舞蹈員情況危殆 父母曾赴醫院探望

MIRROR受傷舞蹈員情況危殆 父母曾赴醫院探望

熱門新聞

直播主的白色內搭都滑到快接近肚臍，走山嚴重。（取材自微博）

胸部「走山」？中國直播主賣貨抹胸移位 離奇畫面曝光

2022-08-08 22:14
裴洛西相當注重穿搭及珍珠項鍊色彩的搭配。（取材自Dcard）

裴洛西年輕照被翻出 超像奧黛麗赫本 少年拜登不遑多讓

2022-08-05 06:00
女子說男友每天會勃起50-100次。示意圖，非當事人。（圖片來源／ingimage）

男友無時無刻「勃起」1天可100次 她直呼：快累死了

2022-08-05 00:49
阿根廷網紅空服員透過TikTok與粉絲分享自己的飛行工作背後秘辛，更透露在商業航空工作並不如外界想像的美好。（取材自TikTok）

機艙裡的秘密 3件空服員不能做的事

2022-08-04 00:41
一位日本太太為了防止老公偷吃點心，在冰箱內設下「兩段防禦」的警告標語。（取材自TikTok）

她「二段防禦」防老公偷吃點心 他開冰箱見人臉網笑翻

2022-08-05 23:40
法國著名物理學家克萊茵日前上推特發布一張照片，宣稱是韋伯太空望遠鏡拍攝的遙遠恆星影像。之後才坦承，這其實是一片俗稱「西班牙香腸」的喬利佐特寫影像。（取材自推特/ EtienneKlein）

拿香腸假冒韋伯太空望遠鏡恆星新照 著名科學家道歉了

2022-08-06 02:17

超人氣

更多 >
調查：退休存款多少才夠 大家都說要有這個數字

調查：退休存款多少才夠 大家都說要有這個數字
好市多這10項改變 哪些會影響你的購物權益

好市多這10項改變 哪些會影響你的購物權益
紐約法拉盛亞洲大廈 32歲華女16樓跳下身亡

紐約法拉盛亞洲大廈 32歲華女16樓跳下身亡
解放軍演敏感時刻...國民黨副主席率團訪中 行程曝光

解放軍演敏感時刻...國民黨副主席率團訪中 行程曝光
川普寓所被FBI搜索 死對頭裴洛西說話了

川普寓所被FBI搜索 死對頭裴洛西說話了