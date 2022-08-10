她渡假被搭訕 得知真相後尷尬婉拒 男卻說：我收了錢…

莉莉常在Tik Tok上分享生活點滴。（截圖自Tik Tok）

英國 一名女子日前在Tik Tok上分享，自己和媽媽、朋友到度假勝地度假，遇見一名男子搭訕，沒想到對方竟是「媽媽派來的」。

據鏡報（Mirror）報導，女子莉莉（Lillie）常在社群媒體 上分享生活點滴，也吸引不少粉絲。日前她在Tik Tok上分享，自己跟媽媽還有朋友去度假，但是整個度假過程，媽媽都一直要她趕快去找對象、多認識新朋友，最好還能找到一段「假期戀情」。

結果正當莉莉跟朋友坐著聊天，卻看到媽媽在遠處跟一個年輕男子說話。當時莉莉就心想「不會吧？」沒想到男子真的向她走來，而且毫不避諱地說「妳媽要我過來跟妳說話。」莉莉說自己當時真的傻住不知該作何反應，只能搖搖頭告訴對方「沒關係，別理我媽就好。」但是男子卻說自己已經收了媽媽10英鎊（約12美元），所以要留下來聊天。

莉莉的媽媽真的是神助攻，早在塞錢時就已經先告訴這個「工讀生」，自己的女兒喜歡唱歌。兩人因為音樂的話題一拍即合，男子說自己是樂團的吉他手，兩人侃侃而談，隔天還又相約一起到海邊玩。

不少網友留言表示，如果不是媽媽塞錢，這就真的是一段浪漫的假期戀情了。有網友留言「那10英鎊會讓我尷尬到在現場哭出來」、「我媽一定也會幹這種事」，更有網友戲稱「那10英鎊該不會是聘金吧」。