想找回被偷的iPhone 別對小偷嗆聲 先做這件事才對

卡翠納手機遭竊,秉持著不輕易放棄的決心,重新設定定位找回自己手機。(取材自 katrinaforeal)

一名網友卡翠納(Katrina Audrey)日前透過TikTok分享自己如何找回被偷的iPhone ,原本他以為小偷會破壞他的手機 ,以致於無法定位自己的iPhone,沒想到透過重新定位方式,成功找回自己的iPhone。

根據《PHONE ARENA》報導,卡翠納分享,首先要先找到願意借你iPhone的親友,或使用其他iOS裝置,接著先到FACE ID 和密碼,打開定位服務,找到「Find my iPhone」後,確保打開找到我的手機(Find my iPhone)、找到我的網路(Find my Network)以及傳送最後位置(Send Last Location)。

正確設定自己iPhone相當重要,正如卡翠納所說,這可讓你的手機即便在飛航或關機模式都可以找到。而他因為透過這項設定,追蹤到竊賊帶著他的手機所逃逸的路線,從芝加哥跑到伊利諾州,並停留在一間小房子。

雖然發現了手機的位置,但卡翠納並沒有直接上門拿回手機,而是打電話到當地警局報警,並向警察 表明自己手機,提供竊賊所在位置,讓手機前往小偷所在處取回自己的iPhone。