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想找回被偷的iPhone 別對小偷嗆聲 先做這件事才對

聯合新聞網／ 即時報導
卡翠納手機遭竊，秉持著不輕易放棄的決心，重新設定定位找回自己手機。(取材自 katrinaforeal)
卡翠納手機遭竊，秉持著不輕易放棄的決心，重新設定定位找回自己手機。(取材自 katrinaforeal)

一名網友卡翠納（Katrina Audrey）日前透過TikTok分享自己如何找回被偷的iPhone，原本他以為小偷會破壞他的手機，以致於無法定位自己的iPhone，沒想到透過重新定位方式，成功找回自己的iPhone。

根據《PHONE ARENA》報導，卡翠納分享，首先要先找到願意借你iPhone的親友，或使用其他iOS裝置，接著先到FACE ID 和密碼，打開定位服務，找到「Find my iPhone」後，確保打開找到我的手機（Find my iPhone）、找到我的網路（Find my Network）以及傳送最後位置（Send Last Location）。

正確設定自己iPhone相當重要，正如卡翠納所說，這可讓你的手機即便在飛航或關機模式都可以找到。而他因為透過這項設定，追蹤到竊賊帶著他的手機所逃逸的路線，從芝加哥跑到伊利諾州，並停留在一間小房子。

雖然發現了手機的位置，但卡翠納並沒有直接上門拿回手機，而是打電話到當地警局報警，並向警察表明自己手機，提供竊賊所在位置，讓手機前往小偷所在處取回自己的iPhone。

手機 iPhone 警察

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