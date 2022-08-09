從不孕症到養育12孩 紐約夫妻1家14口度假 外食點滿桌

艾莉西亞（前）與丈夫育有12個小孩。（取材自Instagram）

來自紐約的艾莉西亞（Alicia Dougherty）及丈夫喬希（Josh）育有龐大家庭人口，12個小孩，原本飽受不孕之苦的她，因領養小孩後，卻意外迎來另外11個孩子，現在她常常在Instagram上分享一家14人的生活點滴，讓許多網友深感佩服。

根據「太陽報」報導，日前他們帶著12個孩子前往馬里蘭州的大洋城（Ocean city）度假，艾莉西亞便上傳了全家人的三餐，從早餐甜甜圈與水果到午餐的麥當勞 ，都是相當驚人的數量，且怕孩子吃不飽，她還在租來的度假公寓裡放了許多零食與水果。

晚餐則是漢堡、薯條及牛肉，孩子們吃完更從冰箱裡拿出甜點繼續吃，巨量的外食生活習慣被分享到社群 平台上後，有網友便對艾莉西亞家的飲食模式提出質疑。有人認為這相當浪費錢，因為那些零食實在太多了；但也有人認為，這是度假，應該讓孩子們盡情享受。也有不少網友認為，光是想要餵飽12個孩子就是一份全職工作，不需要過度苛刻。

來源：Dougherty Dozen

在育有12個小孩前，艾莉西亞跟喬希跟不孕症及反覆流產奮鬥了9年，但始終沒有結果，他們決定領養孩子。他們收養的第一個孩子亞歷克斯在2010年與他們同住，2011年正式收養，當時他只有5歲。沒想到收養亞歷克斯6天後，他們發現懷孕了，接下來他們陸續收養現在15歲的詹姆斯，短短兩周後他們再度發現懷上現在8歲的達西。

之後他們還收養了雙胞胎傑森與喬丹 ，接著又生了兩個小孩。但收養之路尚未結束，他們在教養中心發現13歲與11歲的派翠克與布里在尋覓收養家庭，因此他們將兩個兄妹領養回家，以免他們分開。最後他們更迎來戴珊與妮維雅，媽媽艾莉西亞解釋，他們是朋友的孩子，但只要他們有需要，就可以一直住在我們家。