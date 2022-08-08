「七寶奇謀」電影靈感來源 三百多年前船難殘骸尋獲

關繼威（左起）、史恩奧斯汀與柯里費爾曼在「七寶奇謀」的演出讓許多觀眾難以忘懷。圖／摘自imdb

瀕臨太平洋美國西北部美洲原住民部落代代相傳的口述歷史指出，俄勒岡州 北部尼哈勒姆(Nehalem)曾發生大型商船沉船船難，事發時間遠在歐洲移民 落腳當地的數年之前。蜜蠟(beeswax)製成的蠟燭以及17世紀晚期的中國瓷器碎片，則是後來陸續被發現的遺物。好萊塢知名導演史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)1985年推出的冒險喜劇片「七寶奇謀」(The Goonies)，據稱靈感啟發便是來自這起事件。「航海考古學會」(Maritime Archaeological Society)志工團隊今年6月在俄州沿海一處洞穴找到20塊木片，經比對證實來自於神秘消失了三百多年的西班牙商船桑托克里斯多狄布爾戈羅斯號(Santo Cristo de Burgos)。

根據「航海考古學會」研究，桑托克里斯多狄布爾戈羅斯號1693年7月從菲律賓馬尼拉出發，載著包括中國瓷器在內等各式亞洲高檔商品以及大批蜜蠟，準備前往目的地墨西哥阿卡普爾科(Acapulco)進行貿易。不過，桑托克里斯多狄布爾戈羅斯號並未抵達目的地，下落如何三百多年來始終成謎。

「航海考古學會」指出，長年以來，「蜜蠟船難」(Beeswax Wreck)是俄勒岡州沿海社區津津樂道的傳說，尼哈勒姆海灘經常出現蜜蠟，居民推測附近海域可能曾經發生船難，船隻沉入海底，蜜蠟則被沖上岸邊。經過14年追蹤研究，「航海考古學會」研究人員證實「蜜蠟船難」故事主角是一艘往來於馬尼拉與阿卡普爾科之間的西班牙大型帆船。

考古學家指出，西班牙大型帆船發生船難之後，後來被找到的中國瓷器碎片，從圖樣設計推斷製造時間約在1680年至1700年之間。

「航海考古學會」耗時近兩年設法組隊尋找桑托克里斯多狄布爾戈羅斯號殘骸，會長威廉 斯(Scott Williams)指出，籌備期間除了因為新冠疫情而耽擱，也需要向地方政府申請相關執照。

研究人員從海邊洞穴尋獲的木片研判，當年桑托克里斯多狄布爾戈羅斯號在俄勒岡州艾斯托利亞(Astoria)附近翻覆。威廉斯說，後來的幾百年裡，無以計數的探險家以及落腳於美國西北部的新移民，都對船難事件有過文字紀錄，各種遺物也被民眾找到。

威廉斯說，尋獲得船隻木片已送往位於艾斯托利亞的哥倫比亞河海事博物館(Columbia River Maritime Museum)進行分析。