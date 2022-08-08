我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年長者今年可領取的這7項福利 許多人都忘了申請

彭博：中國軍演雖繼續 但跡象顯示台海航運漸恢復正常

東京年輕人瘋住不到百呎極小公寓 人氣秘密為何？

編譯易起宇／綜合外電
東京都心的「極小公寓」正在年輕人間掀起搶租熱潮。 圖／擷自Spilytus官網
東京都心的「極小公寓」正在年輕人間掀起搶租熱潮。 圖／擷自Spilytus官網

位於東京都心的「極小公寓」，樓地板面積只有9平方公尺（約97平方英尺），是一般套房20平方公尺的不到一半，但卻在日本年輕人間掀起流行。究竟這種公寓享有超高人氣的秘密為何？

每日新聞報導，在東京新宿安靜的住宅區裡，有一棟白色外觀的兩層樓公寓，共用的走廊十分狹窄，每間房間的樓地板面積僅9平方公尺，但或許是因為白色牆壁加上天花板挑高，並不那麼令人感覺擁擠，而且還有閣樓可充當寢室或儲藏室。

一名住在這裡一年半的30歲通勤族表示，他會住在這裡的最大原因就是地點好，因為離他的辦公地點只要走路30分鐘，加上不需付訂金和禮金，可大幅減少初期費用，月租74,500日圓（560美元）也比附近行情便宜2、3萬日圓。他說，因為他待在房裡的時間幾乎都在打電動，所以他一點也不在意空間狹小。

負責這間房產的東京房地產公司Spilytus，在新宿、惠比壽和目黑等東京人氣地區約有100棟這樣的出租公寓，全部1,500間房間的入住率約為98%，入住者有65%為男性、35%為女性，且其中80%都是2、30歲的年輕人。

Spilytus最早提供這種極小公寓是在2015年9月。35歲的社長仲摩惠佑以前每天上班要花超過一小時通勤。他認為，「對投入工作的年輕人來說，或許會需要一間小但住得舒適、且離辦公地點近的房產」，於是他便想到了在有限空間內提供盡可能多個房間的商業模式。

日本政府在居住生活基本計畫中指出，單人家庭維持「健康且有文化生活環境」所需的住房空間為25平方公尺。房地產資訊服務公司At Home在2020年調查也顯示，有53.4%受訪者表示，即使居住空間「小於20平方公尺」，也能過得開心。

仲摩惠佑表示，雖然新冠疫情減少來自大學生的需求，因為線上上課增加，但年輕上班族的高需求並沒有改變。他預期這波「極小公寓熱潮」將延續下去。

房地產 日本 疫情

上一則

紐約、新澤西水燈節 9月閃爆哈德遜河

延伸閱讀

打破神桌傳男不傳女 首位女匠師黃裕凰傳承木藝

打破神桌傳男不傳女 首位女匠師黃裕凰傳承木藝
BBC：愈來愈多台灣年輕人開始學習作戰

BBC：愈來愈多台灣年輕人開始學習作戰
年輕人愛喝甜飲、不刷牙 牙周病早早上身

年輕人愛喝甜飲、不刷牙 牙周病早早上身
BBC記者：飛彈落日本經濟海域 東京也捲入兩岸衝突

BBC記者：飛彈落日本經濟海域 東京也捲入兩岸衝突

熱門新聞

林徽因的曾孫女梁周洋（左）與谷愛凌（中）及其友人合影。（取材自今日頭條／炒飯娛樂圈）

與谷愛凌合影的氣質美女吸睛 竟是林徽因的曾孫女

2022-08-01 01:10
裴洛西相當注重穿搭及珍珠項鍊色彩的搭配。（取材自Dcard）

裴洛西年輕照被翻出 超像奧黛麗赫本 少年拜登不遑多讓

2022-08-05 06:00
女子說男友每天會勃起50-100次。示意圖，非當事人。（圖片來源／ingimage）

男友無時無刻「勃起」1天可100次 她直呼：快累死了

2022-08-05 00:49
阿根廷網紅空服員透過TikTok與粉絲分享自己的飛行工作背後秘辛，更透露在商業航空工作並不如外界想像的美好。（取材自TikTok）

機艙裡的秘密 3件空服員不能做的事

2022-08-04 00:41
一位日本太太為了防止老公偷吃點心，在冰箱內設下「兩段防禦」的警告標語。（取材自TikTok）

她「二段防禦」防老公偷吃點心 他開冰箱見人臉網笑翻

2022-08-05 23:40
法國著名物理學家克萊茵日前上推特發布一張照片，宣稱是韋伯太空望遠鏡拍攝的遙遠恆星影像。之後才坦承，這其實是一片俗稱「西班牙香腸」的喬利佐特寫影像。（取材自推特/ EtienneKlein）

拿香腸假冒韋伯太空望遠鏡恆星新照 著名科學家道歉了

2022-08-06 02:17

超人氣

更多 >
王毅指美犯3錯誤 「台灣不是美國的一部分」

王毅指美犯3錯誤 「台灣不是美國的一部分」
分析解放軍演習 日本前海將：攻打台灣非易事

分析解放軍演習 日本前海將：攻打台灣非易事
降通膨法案 參院過關

降通膨法案 參院過關
年長者今年可領取的這7項福利 許多人都忘了申請

年長者今年可領取的這7項福利 許多人都忘了申請
洛縣6死8傷車禍肇事者是護士 案發前才和男友吵架

洛縣6死8傷車禍肇事者是護士 案發前才和男友吵架