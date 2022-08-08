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「捍衛戰士：獨行俠」北美擊沉「鐵達尼號」史上第7名

記者蘇詠智／即時報導
「鐵達尼號」曾經是美國影史最賣座的電影。（取材自imdb）
「鐵達尼號」曾經是美國影史最賣座的電影。（取材自imdb）

湯姆克魯斯（Tom Cruise）席捲全球票房13億美元的「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick），在美國賣座數字累積到6億6251萬美元，超越「鐵達尼號」（RMS Titanic）的6億5936萬美元，成為史上第7名，在台灣目前也是史上最賣座電影的第7名，台美都創下他個人從影以來的最佳票房紀錄。

影片來源：YouTube

將近25年前由李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）與凱特溫絲蕾（Kate Winslet）主演的「鐵達尼號」，頂著「史上成本最高電影」的招牌，橫掃全球各地票房，在北美更奪下16週冠軍，今日已罕有強片能再達到此成績，一度也是美國影史賣座冠軍，然而隨著票價上漲，逐漸被更新的商業大片超越，從冠軍滑落到目前的第8名，但若換算幣值與通貨膨脹，「鐵達尼號」在北美的票房約等於今日的12億4005萬美元，「捍衛戰士：獨行俠」不容易追得上。

當年「鐵達尼號」因爲成本過高，20世紀福斯邀請派拉蒙加入參與投資，之後彼此各自取得北美以外全球各地、北美地區的發行權，此片亦長期保有「派拉蒙有史以來在美國最賣座電影」的頭銜，可是現在也已經被「捍衛戰士：獨行俠」取代。

「捍衛戰士：獨行俠」目前在台灣與美國都是史上最賣座電影的第7名。（取材自imdb...
「捍衛戰士：獨行俠」目前在台灣與美國都是史上最賣座電影的第7名。（取材自imdb）

電影 凱特 湯姆克魯斯

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