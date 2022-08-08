智利礦場附近天坑直徑倍增 大到能吞噬凱旋門

智利北部一處銅礦場在7月30日赫然出現一個直徑約25公尺、深度約200公尺的神祕天坑，現在這個天坑直徑又增加了一倍，大到能吞噬法國的凱旋門。（路透）

智利一處巨型天坑直徑又增加了一倍，大到能吞噬法國的凱旋門（Arc de Triomphe），促使官員下令附近銅礦場停止作業。

路透報導，這個7月30日出現的天坑現在直徑擴大到50公尺，深度約200公尺，不僅大到能吞噬凱旋門，就算放入美國西雅圖市約184公尺高的地標「太空 針塔」（Space Needle）也剛剛好；若把巴西 里約熱內盧30公尺高的「救世基督像」（Christ the Redeemer statue）放進去，可堆疊6座。

智利國家地質礦產局（National Geology and Mining Service）昨晚表示，他們仍在調查這個位於首都聖地牙哥 （Santiago）北方約665公里、加拿大倫丁礦業公司（Lundin Mining）經營的阿卡帕羅薩礦場（Alcaparrosa mine）附近出現的天坑。

除了下令停止所有作業外，國家地質礦產局還表示，他們準備開罰，但未詳述他們將採取哪些行動。

倫丁礦業公司並未立即回覆置評請求。公司上週表示，這個天坑並未對工人或當地居民造成影響，他們也在瞭解天坑形成的原因。

倫丁礦業公司擁有這座礦場80%的產權，其餘20%為日本住友商事（Sumitomo Corporation）所有。

起初，這個在蒂拉阿馬里利亞市（Tierra Amarilla）附近的天坑直徑約25公尺，底部可以看到滲水。

國家地質礦產局表示，已在礦場內安裝抽水機，並將在未來幾天內調查礦場的地下坑道是否有過度開採的問題。

地方官員對阿卡帕羅薩礦場可能會沒入地底，破壞附近土地的穩定表達憂心。蒂拉阿馬里利亞市的市長朱尼嘉（Cristobal Zuniga）告訴當地媒體，這是「完全不尋常的事」。