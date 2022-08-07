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英泳將在紐西蘭海域遇沙魚攻擊 一群海豚「築牆相救」

聯合新聞網／ 綜合報導
亞當在海裡差點遭受攻擊，一群海豚結隊營救，不僅救了亞當，也一圓他想與海豚共游的夢想。（取材自臉書／＠Ocean Walker）
亞當在海裡差點遭受攻擊，一群海豚結隊營救，不僅救了亞當，也一圓他想與海豚共游的夢想。（取材自臉書／＠Ocean Walker）

英國籍泳將亞當（Adam Walker）在紐西蘭海域游泳，不料遇到沙魚攻擊，幸好一群海豚路過，圍圈築牆保護亞當，以抵擋沙魚的攻擊，獲救的亞當直呼「這群海豚是英雄」。

根據太陽報報導，來自諾丁漢的亞當，前往紐西蘭開放水域游泳，目的是希望可以一圓從2014年以來跟海豚共游的夢想。沒想到卻遇上一條潛藏在庫克海牙深處的6英尺長（約182公分）的沙魚朝他遊來，並作勢攻擊。

然而在開放水域游泳已是一件不容易的事，亞當沒想到自己在忙著跟海浪搏鬥之餘，還會碰上沙魚來搗亂，事後他形容這趟下水行程「簡直就像在洗衣機游泳一樣」；但令人意外的是，一群海豚突然出現，並繞著他轉圈游動，亞當簡直不敢相信自己眼睛。

亞當認為海豚注意到這隻致命獵食動物沙魚，因此選擇游來保護他的安全，事後亞當也表示：「雖然過程驚險，但卻夢想成真與海豚共游一個多小時，沒有比這趟開放水域游泳更好的行程了。

亞當也表示，自己在水中確實沒有注意到這隻巨大沙魚，直到沙魚出現後才發現，而這群海豚英雄出現，是在保護他並引導他回家，亞當說：「這趟游泳回憶將永遠伴隨著我」。

根據鯨魚與海豚保護組織（WDC）表示，海豚對抗沙魚攻擊的優勢主要是數量上的安全，牠們會成群結隊，透過追逐和撞擊沙魚保護彼此免於沙魚攻擊，且海豚能夠保護群體裡的幼豚與若是成員，例如受傷或生病的海豚。此外，他們多半會透過撞擊刺激獵捕者，例如撞擊攻擊者的下腹部等。

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