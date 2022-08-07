嘉義男孩勇闖紐約街舞大賽奪牌 為台灣爭光

嘉義高工學生林建廷，暑假獨自搭機勇闖美國紐約，參加街舞大賽獲獎。（圖：熊千綺提供）

擔任世界和平會志工、公益天使 的嘉義高工學生林建廷，暑假獨自搭機勇闖美國紐約，參加街舞大賽，榮獲Arms control Grand Prize手臂控制展現分項冠軍，以及1座小金人獎杯，這是舞蹈推廣有功或特殊貢獻鼓勵獎，因他是台灣唯一代表又是全場年紀最小舞者。

林建廷、林育騰兄弟，建廷擅長舞蹈，育騰熱中繪畫，都很有愛心，國小擔任世界和平會公益天使，努力參加比賽，拚獎金幫助貧困兒童，林建廷升讀高工，赴美參加街舞大賽獲獎，昨天返台，母親熊千綺貼臉書分享，親友大讚，熊千綺與丈夫林怡華在嘉義市經營水電行，熱心公益。

熊千綺說，建廷決定隻身出國比賽，申請各項文件處理所有事務，勇闖美國，剛到紐約休息不到6小時，顧不得時差，投入連串演出比賽，連和烏克蘭 、日本 姐姐，美國哥哥組成聯合隊，「雜牌成軍」也跳到團體組亞軍。

烏克蘭姐姐是優秀職業舞者也是明星，日本姐姐是愛迪達日本代言廣告明星，美國哥哥也會得獎，建廷是全場年紀最小，又是唯一的台灣代表，佩服兒子的勇氣和大家打成一片，倉促成軍，還能奪得佳績。

熊千綺表示，這兩年舞團House of Mizrahi一直沒放棄邀請兒子去美國表演比賽，原因疫情阻撓兒子出國意願，但舞團一再邀請，讓她心軟，放手同意兒子單飛。兒子從小練舞有芭蕾底子，曾到義大利留學練舞、這幾年練街舞，創新舞步。

林建廷開心出國比賽獲獎圓夢，為台灣爭光，他說，剛進舞蹈班被同學笑太胖，再加上他是扁平足，每天練舞，為了跳舞，抗拒漢堡、薯條誘惑，常練到掉淚，他永不放棄，奪得嘉市學生舞蹈比賽現代組冠軍。

來源：聯合影音網