嚴防骨質疏鬆 補鈣、曬太陽替父親骨骼健康把關

台中市童綜合醫院為照顧爸爸們的健康，6日'舉辦「大手牽小手 骨骼健康好棒棒」活動，圖為親子體驗手模過程。（台中市童綜合醫院提供）

父親節到來，台灣台中市童綜合醫院為照顧爸爸們的健康，6日與童傳盛文教基金會共同舉辦「大手牽小手 骨骼健康好棒棒」活動，結合童綜合醫院骨鬆 中心進行現場衛教，醫師呼籲，骨質疏鬆容易骨折，可藉由補充鈣質、維生素D、曬太陽等活動預防。

台中市童綜合醫院骨科 部醫師李宗翰指出，骨質疏鬆簡單來說，就是骨質流失，造成骨頭變空洞了。人體骨頭不斷經歷骨質重塑(老舊骨頭由蝕骨細胞吸收後，再由造骨細胞形成新骨的過程)，隨著年紀增長，老舊骨頭越多導致蝕骨與造骨細胞產生不平衡，骨密度下降，骨本流失嚴重就稱為「骨質疏鬆」。

影片來源：聯合新聞網

骨質疏鬆造成骨骼脆弱，容易發生骨折，李宗翰指出，常見骨折部位是手腕、髖骨、脊椎和肱骨，其造成骨質疏鬆發生危險因子包含：過度減肥、停經婦女、長期服藥(含鋁的胃藥、類固醇、利尿劑等)、疾病引起(慢性腎衰竭、甲狀腺亢進等)、不良生活型態(吸菸、喝酒、缺乏運動、咖啡 攝取過量等)、老年人。

民眾如果發現自己駝背、身高變矮4公分以上或經常下背疼痛等情況，就應及早就醫診斷；平時可以補充鈣質與維生素D、充足日曬、規律運動與預防跌倒發生。

父親節活動除了骨骼健康衛教外，也安排手模製作，無論是爸爸牽著孩子的手一起製作獨一無二的手模，也讓孩子製作屬於自己的手模，在父親節留下最難忘的紀念品。