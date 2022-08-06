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拿香腸假冒韋伯太空望遠鏡恆星新照 著名科學家道歉了

編譯周辰陽／即時報導
法國著名物理學家克萊茵日前上推特發布一張照片，宣稱是韋伯太空望遠鏡拍攝的遙遠恆星影像。之後才坦承，這其實是一片俗稱「西班牙香腸」的喬利佐特寫影像。（取材自推特/ EtienneKlein）
法國著名物理學家克萊茵日前上推特發布一張照片，宣稱是韋伯太空望遠鏡拍攝的遙遠恆星影像。之後才坦承，這其實是一片俗稱「西班牙香腸」的喬利佐特寫影像。（取材自推特/ EtienneKlein）

法國一位科學家日前上推特發布一張照片，宣稱是韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）拍攝的遙遠恆星影像，之後才坦承其實是一片俗稱「西班牙香腸」的喬利佐（Chorizo），隨即因眾多網友的強力反彈而公開道歉。

CNN報導，著名物理學家、法國替代能源與原子能委員會（CEA）研究主管克萊茵（Étienne Klein）7月31日在推特分享了一張照片，讚揚其提供的「細節程度」。他告訴超過9萬多名跟隨者，「比鄰星（Proxima Centauri）的照片，最接近太陽的恆星，位於距離我們4.2光年處。這是韋伯太空望遠鏡所拍攝的，這種細節程度…每天都有一個新的世界揭曉」。

這篇貼文得到數以千計信以為真的網友轉推和評論，更有超過1.4萬人點讚。克萊茵直到8月1日才再發推文承認，這張網上爆紅的照片其實是在黑色背景下拍攝的一片喬利佐特寫影像，「嗯，到了餐前酒的時候了，認知偏誤似乎樂壞了…所以，當心它們。根據當代宇宙學，除了地球上，屬於西班牙熟食店的物體不存在於任何地方」。

面對網友因他的惡作劇爆發反彈，克萊茵接著又寫道，「有鑑於某些評論，我覺得有義務具體說明，這條展示所謂比鄰星照片的推文是種消遣的形式，讓我們學到警惕來自權威的論點跟某些影像的自發性雄辯一樣…」

克萊茵3日為他的惡作劇道歉，稱自己的目的是「呼籲謹慎看待似乎不言自明的影像」。為了彌補，他貼出壯觀的車輪星系（Cartwheel Galaxy）影像，並向跟隨者保證，這一回的照片是真的。

美國太空總署的韋伯太空望遠鏡。（美聯社）
美國太空總署的韋伯太空望遠鏡。（美聯社）

韋伯太空望遠鏡 推特

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