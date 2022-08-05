我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京8招反制美 學者：移除軍事安全閥 增擦槍走火可能

「六天七夜」女星安海契自駕火燒車 嚴重燒傷插管治療

她「二段防禦」防老公偷吃點心 他開冰箱見人臉網笑翻

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本太太為了防止老公偷吃點心，在冰箱內設下「兩段防禦」的警告標語。（取材自TikTok）
一位日本太太為了防止老公偷吃點心，在冰箱內設下「兩段防禦」的警告標語。（取材自TikTok）

結婚後和老公老婆同居時，家中的一切資源該如何分配，需要兩人的相互溝通。光是放在冰箱裡的點心飲料，如果沒講好就拿出來偷吃，就有可能引發紛爭。不過最近有位網友，就想到一個方式，可以阻止另一半偷吃冰箱的食物。

根據日本媒體「grape」報導，抖音網友「akie4649」最近分享一段影片。影片主題為「防止老公偷吃零食的對策」，只見在畫面中，若是一打開冰箱，就會看到底下區放著一張字條，寫著「請不要吃放在這裡的食材」。

如果老公無視紙條，執意打開被宣告禁止的區域時，就會在裡頭看到老婆「凝視的表情」，並搭配另一張紙條告示「不是說過不能吃了嗎」。雖然設計上相當簡單，卻具有十足的震懾力，讓無論是誰看了，也只能默默關上冰箱。這樣的創意，也引起網友們的讚賞。

網友們紛紛表示「這真的沒辦法吃」、「好好笑喔」、「二段防禦」、「超讚的老婆」、「絕對領域」、「我笑出聲音了」、「這招我也要學起來」、「效果太好了」、「再多個監視器就完美了」、「好奇老公看到的反應」、「應該會笑到沒辦法吃」、「眼見如此，我偏要吃」、「其實我比較在意這個冰箱的功能，好像有點多」。

抖音 日本

上一則

日本動物園「體毛轉蛋」暴紅 遊客搶下架 網猜隱藏版

延伸閱讀

日本家電大廠 跟進漲價潮

日本家電大廠 跟進漲價潮
日本家電喊漲 大金空調、Panasonic頂不住漲價壓力

日本家電喊漲 大金空調、Panasonic頂不住漲價壓力
廢棄冰箱變溫室出入口 網友讚嘆「根本是生活智慧王」

廢棄冰箱變溫室出入口 網友讚嘆「根本是生活智慧王」
庫比蒂諾學區擬發2.8億公債 引起家長質疑抗議

庫比蒂諾學區擬發2.8億公債 引起家長質疑抗議

熱門新聞

林徽因的曾孫女梁周洋（左）與谷愛凌（中）及其友人合影。（取材自今日頭條／炒飯娛樂圈）

與谷愛凌合影的氣質美女吸睛 竟是林徽因的曾孫女

2022-08-01 01:10
巴西緝毒警察28日展開緝毒行動，就在販毒集團的多名成員被逮捕之際，他們的一隻看門犬竟也跟著躺平投降。（取材自推特）

巴西販毒集團成員被逮捕 看門犬竟跟著躺平「投降」

2022-07-30 00:00
一隻「眼罩貓」爸爸跟自己兒子一樣都有同款眼罩。 (影片截圖)

貓咪老爸「一臉蝙蝠俠」 兒子出生後完全複製貼上

2022-07-30 02:23
品牌推出「露屁股蛋牛仔褲」，引發網友熱議。（取材自Shein官網）

敢穿嗎？屁股全部看光光 超辣怪短褲賣到缺貨

2022-07-28 22:55
裴洛西相當注重穿搭及珍珠項鍊色彩的搭配。（取材自Dcard）

裴洛西年輕照被翻出 超像奧黛麗赫本 少年拜登不遑多讓

2022-08-05 06:00
突尼西亞一對新人婚禮當天，因為男方媽媽一句「新娘又矮又醜」，命令新郎甩掉新娘。（取材自臉書）

婆婆嫌準媳婦「矮又醜」 準新娘婚禮當天被狠心毀婚

2022-07-31 23:38

超人氣

更多 >
現款買房行騙 華人房產經紀追詢金流才露餡

現款買房行騙 華人房產經紀追詢金流才露餡
涉槍殺紐約華裔外賣郎 嫌犯今晨飲彈自盡

涉槍殺紐約華裔外賣郎 嫌犯今晨飲彈自盡
紐約19歲華男BJ's購物 停車場電梯內遭18歲槍手劫殺

紐約19歲華男BJ's購物 停車場電梯內遭18歲槍手劫殺
中國外交部升級對美國反制措施：取消與暫停八項合作

中國外交部升級對美國反制措施：取消與暫停八項合作
亞洲行最後一站 裴洛西：此行絕非想改變台海現狀

亞洲行最後一站 裴洛西：此行絕非想改變台海現狀