藍源再送6人上太空 承載首位埃及和葡萄牙旅客

亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）成立的航太公司藍源（BlueOrigin）再送6名乘客上太空，包含首位登上太空的埃及和葡萄牙旅客，這是藍源第6次載人升空。Getty Images

亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）成立的航太公司藍源（Blue Origin）今天再送6名乘客上太空 ，包含首位登上太空的埃及和葡萄牙旅客，這是藍源第6次載人升空。

法新社報導，藍源次軌道火箭系統新謝波德號（New Shepard）在德州 當地時間8時58分左右，從藍源位在德州西部沙漠的基地發射，任務編號N-22。

新謝波德號主要由火箭和太空艙組成，升空後兩個部分會分開回到基地。太空艙在升空約11分鐘後完成任務，接著利用大型降落傘回到地球。

這艘自動且可重複使用的載具，將載有乘客的太空艙送至海拔100公里左右的卡門線（Karman line）之上。卡門線是國際航空機構定義的大氣層與太空的界線。

太空艙飛至最高點時，乘客可以解開安全帶幾分鐘，體驗無重力的狀態。一名乘客在官方直播中說：「我在空中飄耶！」

艙內乘客包括埃及工程師沙布瑞（Sara Sabry）和葡萄牙企業家費瑞拉（Mario Ferreira），兩人分別是各自國家首位登上太空的人員。

另一名乘客是美國知名YouTube r柯頓（Coby Cotton），他與4位友人創立的體育兼喜劇YouTube頻道Dude Perfect擁有5700萬人訂閱。

藍源發言人證實，6名乘客均有付費，其中沙布瑞的費用是由非營利組織「讓人類上太空」（Space for Humanity）贊助。過去免費搭乘藍源的名人，包括曾在「星艦迷航記」（Star Trek）飾演寇克艦長的男星威廉沙特納（William Shatner）。

不過藍源至今並未公開官方票價。