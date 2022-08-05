少兒談戀愛比率大增…探索情感世界 最親近的人缺席？

兒福聯盟今公布「2022台灣兒少戀愛認知暨情感教育調查」指出國小、國中生談戀愛比例8年來增加近1成。圖/兒福聯盟提供

兒福聯盟今公布「2022台灣少兒戀愛認知暨情感教育 調查」指出，近4成初中生表示現在想談戀愛，更有五分之一的孩子在小學階段就想談戀愛。兒盟表示，在資訊傳播和交友管道多元的網路世代，孩子們取得和接收愛情刺激的管道不再單一，對「愛情」開始感到好奇，甚至結交男女朋友的年齡層逐漸下降，小學、初中生談戀愛比率8年來增加近1成，其中小學增加8.4%、初中9.7%。

兒盟針對台灣1405名11至15歲在學少兒進行「2022台灣少兒戀愛認知暨情感教育調查」，詢問實際交往經驗，32.9%少兒表示自己曾交往過男女朋友，與2014年調查結果26.6%相較，明顯成長。

進一步詢問少兒談戀愛的次數，交往一次43.1%、交往兩次24.6%。細問交往的時間是否穩定呢？有38.7%少兒最長交往時間不到三個月，59.1%維持不到半年，只有22.8%最長交往超過一年。

兒盟表示，根據調查顯示，少兒戀愛知識來源主要為現實朋友同學占50.2%、YouTuber36.7%、小說動漫31.6%、電影 戲劇29.9%、Google搜尋29.5%以及抖音25.2%，當少兒懵懵懂懂地開始在情感世界裡探索，最親近的家長和學校老師似乎是缺席的，若詢問少兒家長對他們戀愛的態度，有10.2%的少兒認為家長會非常反對，51.6%不清楚父母態度;有戀愛經驗的學童中，也僅有23.6%會主動將交往狀況告知父母，這表示親子 間缺乏情感教育的對談。

此外，少兒對戀愛中肢體界線的想像也逐漸開放，認為戀愛中的界線可以牽手擁抱的有44.5%，可以接吻的有19.7%，也有4.2%可以發生性行為。

尤其對少兒來說，網路與現實生活密不可分，有愈來愈多的少兒結交網友，甚至陷入戀情中，兒盟說，調查發現有52.7%少兒會跟陌生網友聊天，75.9%少兒贊成網路戀愛，也有近兩成表示曾與網友交往，與2014年調查結果對照，曾與網友交往的比率從16.4%增加到22.0%，成長超過5%。

兒福聯盟處長黃韻璇表示，少兒戀愛經驗中，最常遇到不知道自己是否喜歡對方、對方忽然消失或已讀不回、跟好友喜歡上同一個人，或是分手後遇到很尷尬等困擾，而這些課本沒教的事或親子間的禁忌話題，似乎是當前少兒最需要的情感教育內容，藉此詢問少兒希望學習到的情感教育，有61.4%少兒最希望在情感教育中學到如何區分喜歡跟愛的感受、55.6%想知道與對方價值觀與習慣不同怎麼磨合，55.1%想知道吵架或失戀該怎麼調適。

兒盟建議，與其用嚴厲手段關閉與孩子們的溝通管道，大人們不如敞開心胸，接納孩子們探索世界的好奇心，陪伴他們共同走一段建構多元人際關係的路，透過聊天對談，了解青少年對青春期情感教育的困惑與煩惱，與孩子輕鬆交流情感價值觀，教導他們設定底線、做好自我保護，並在經歷分手時安慰他們受傷的心靈、學習正向分手。