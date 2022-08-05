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想爬歐洲白朗峰 以後要準備1.5萬元搜救費啦

編譯周辰陽／即時報導
任何想要挑戰歐洲最高峰「白朗峰」的登山客可能很快就必須準備高額押金了，當地一位市長計畫收取15000歐元押金，以支付可能的搜救與喪葬費用。(路透)
任何想要挑戰歐洲最高峰「白朗峰」的登山客可能很快就必須準備高額押金了，當地一位市長計畫收取15000歐元押金，以支付可能的搜救與喪葬費用。(路透)

任何想要挑戰歐洲最高峰「白朗峰」（Mont Blanc）的登山客可能很快就必須準備高額押金了。根據CNN與TheLocal.fr報導，當地一位市長受夠了鋌而走險的登山客「藐視」勸退他們今夏登頂的呼籲，日前宣布計畫收取1萬5000歐元（1萬5339美元）的押金，以支付可能的搜救與喪葬費用。

白朗峰法國側的聖熱爾韋萊班（Saint-Gervais-les-Bains）市長裴勒克斯（Jean-Marc Peillex）表示，太多不合格的登山客正在山上賭命，最近的炎熱天氣則令狀況更加兇險。他上推特發布聲明指出，「聖熱爾韋市政廳計畫採取措施，應對一些人的不負責任及他們讓搜救隊員奔波的風險」。

裴勒克斯表示，經由Couloir du Goûter路線攀登白朗峰的1萬5000歐元押金相當於「搜救的平均費用跟受害者的喪葬費用」。據報導，前者為1萬歐元，後者為5000歐元。

儘管裴勒克斯指出，不能容許法國納稅人承擔這些費用，又警告那些現在進行登頂的人是「在他們的背包裡裝著死亡」，但白朗峰義大利側的滑雪勝地庫馬耶爾（Courmayeur）的市長羅塔（Roberto Rota）把他的押金計畫描述為「超現實」之舉。

羅塔告訴《晚郵報》（Corriere Della Sera），「山不是財產」。他說，「身為行政官員，我們能夠自我限制通報不夠理想的路線情況，但要求一筆押金以登頂的就是超現實了」。羅塔也指出，如果存在客觀風險，就會做出關閉路徑的決定。

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