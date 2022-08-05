影／比賽頻抓褲襠「那話兒滑出」跑出最後1名全怪沒穿內褲

諾尼諾（右三）比賽時沒有穿內褲，導致賽跑成績墊底。（取材自推特）

2022年世界田徑U20錦標賽日前開辦，義大利 十項全能選手諾尼諾（Alberto Nonino）參加400公尺賽跑，卻因為沒有穿內褲，導致生殖器不斷滑出褲襠，他只好頻頻伸手調整，原本開跑領先的他，因此淪為最後一名，影片也在網上瘋傳。

根據《LAD BIBLE》報導指出，18歲的諾尼諾至哥倫比亞卡利參加2022年世界田徑U20錦標賽，他在開跑後領先，並在彎道超過其他兩名選手，然而在賽跑途中，他卻不斷伸手調整褲襠，最終的衝刺階段速度也明顯放慢，頻頻抓著胯下，最後以51分57秒的成績墊底。

Mundial de atletismo sub20, Cali (Colombia). Última serie de los 400 metros del decatlón.



El italiano Alberto Nonino (18 años), por la calle cinco, empieza muy bien pero acaba entrando último.



Iba con la minga fuera. Literalmente #WorldAthleticsU20 pic.twitter.com/u3Jx8yLaz0 — David Sánchez de Castro (@SanchezdeCastro) 2022年8月3日

西班牙媒體指出，諾尼諾比賽時沒有穿內褲，才導致生殖器不斷滑出褲襠，體育記者卡斯特羅（David Sanchez de Castro）在推特 上揭露此事，他直言「諾尼諾真的把陰莖掏出了」。

諾尼諾也在Instagram上發文表示，這次表現失常確實與褲子有關，他正試圖對此一笑置之，很感謝有家人朋友陪伴他克服此事。