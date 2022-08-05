黃金獵犬長了2公斤腫瘤 獸醫卻宣布25年來罕見好消息

黃金獵犬切除大顆脾臟腫瘤，很擔心會是癌症，但醫生宣布不是惡性腫瘤的時候，阿金興奮到跳起來畫面都模糊了。 (取材自TikTok)

癌症 對於許多生物來說都是相當棘手的奪命疾病。一隻黃金獵犬之前被診斷出脾臟長出一顆重達2公斤的腫瘤 ，極度有可能是惡性的癌症腫瘤，醫生無奈的說自己從醫25年來還沒看過良性結果的病例，結果檢查結果出爐發現竟是良性，狗狗興奮的蹦跳起來，感動不少網友。

一隻名叫莉莉(Lily)的黃金獵犬之前進行健康檢查時發現脾臟長出一顆重達6磅(約2.72公斤)的腫瘤，醫生緊急動手術 幫牠切除，但對黃金獵犬來說，脾臟長腫瘤僅有1成的機率不會病變，且大多數是惡性腫瘤。幫莉莉開刀的獸醫對莉莉媽媽表示，自己從醫25年來尚未見過脾臟腫瘤是良性結果的案例，「你們要做好心理準備」。

莉莉與媽媽在獸醫院焦急等待醫生宣布腫瘤切除後的檢查結果，一人一狗都相當忐忑不安，隨時準備好接受莉莉罹癌的命運。獸醫請莉莉與媽媽進入診間，開始宣讀檢查結果，莉莉不安的在一旁搖尾巴，似乎完全聽得懂獸醫說的話，但好在獸醫宣布的是好消息，莉莉並沒有罹癌，「你是25年來第一個成功的案例」。

聽到醫生宣布好消息，莉莉馬上興奮的不斷蹦跳，一臉「我抗癌成功了」的喜悅表情全寫在臉上。莉莉的媽媽把這段過程拍下來上傳到Tiktok帳號「astro_879」，隨即引發廣大網友迴響，影片至今已有超過百萬人觀看，不少網友都在留言區為莉莉加油打氣，表示「我看到快哭出來了，恭喜莉莉」、「遇到這種狀況心情都會很沉重，還好莉莉沒事」、「沒有得癌症真是太好了」、「看到眼淚直流的我是怎麼回事」。