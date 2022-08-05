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男友無時無刻「勃起」1天可100次 她直呼：快累死了

聯合新聞網／綜合報導
女子說男友每天會勃起50-100次。示意圖，非當事人。（圖片來源／ingimage）
女子說男友每天會勃起50-100次。示意圖，非當事人。（圖片來源／ingimage）

英國一名女子分享，自己的男友一天可以勃起高達100次，讓她直呼「受不了啦！」

紐約郵報（New York Post）報導，英國一名31歲女子薇琪（Vikki Brown）和39歲的男友盧卡斯（Lucas Martins）是在2020年封城期間認識對方的。兩人一拍即合，到現在已經交往了兩年。雖然兩人沒有同住，但經常見面。不過薇琪卻說有一件事讓她不知該如何是好。

薇琪說，之前她在超市工作，盧卡斯去購物時主動搭話跟她說：「妳真的是太美了！」後來兩人交往以後，她發現「小盧卡斯」不管在哪都可以「起立」表達愛意。不管是在商店購物、餐廳吃飯、健身房運動，看電影約會……盧卡斯都會勃起。因為太常呈現勃起的狀態，一天高達50到100次，因此盧卡斯已經學會與之泰然共處。他可以在這個狀態下睡著，也可以維持這狀態跟薇琪聊天。

盧卡斯也曾因此求助醫師，不過醫師告訴他沒有問題。盧卡斯也說，自己在遇見薇琪之前沒有發生過這種事。他們都認為如果兩人床事很合，就會讓關係更緊密，因此即使一般人可能在交往一年多就會趨於冷靜，但他們到現在還是打得火熱。

盧卡斯說，薇琪對他來說就像禁果一樣，因此他才會一直都很想「嘗禁果」。薇琪是他心目中的女神，而他之前從來沒有這樣的感覺過。

英國 健身 封城

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