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日本星巴克新款奶油派「像極福壽螺卵」獵奇外型嚇壞網友

聯合新聞網／ 綜合報導
日本星巴克推出奶油派新品，因外觀獵奇衝上推特熱搜。(取材自日本星巴克官網)
日本星巴克推出奶油派新品，因外觀獵奇衝上推特熱搜。(取材自日本星巴克官網)

日本星巴克常有限定美食，像2021年為慶祝登陸日本25周年，更推出47種口味星冰樂在各道都府縣限定發售，讓不少哈日族流出滿地口水，恨不得一秒飛日本。近日星巴克再次推出新甜點，莓果酸甜風味搭上香濃巧克力，卻意外獲得一片噓聲，因為外型太像「福壽螺的卵」，連日本人都受不了大呼「好恐怖」，還一度登上推特熱搜。

從日本星巴克的官網介紹得知，這是他們近期推出的奶油派新品，內裡是口感滑順的藍莓奶油，外層用酥脆的巧克力派皮包裹，再撒上草莓風味的珍珠巧克力點綴，大小剛好可以單手掌握、輕鬆食用，一個300日圓。

這款奶油派上市後引起熱議，原因不是口感滑順風味絕佳，而是外型太糟令人感到不適，眾人紛紛表示新品長相實在太像「巨型福壽螺的卵」，既噁心又恐怖，不僅有人製作比對圖，還有人直接拿到田裡面去吃，戲稱「新鮮現採」，也有人覺得有點像《風之谷》裡的王蟲。

台灣水稻田間常見的福壽螺卵。(本報資料照片)
台灣水稻田間常見的福壽螺卵。(本報資料照片)

消息傳至台灣，網友也一致表示「真的太像了」、「有夠獵奇」、「完美還原」、「別懷疑，就是福壽螺卵」、「密集恐懼症」、「超噁心我要吐了」、「內部評選怎麼過關的」、「到底是那位天兵想的」、「這外觀為什麼會過關啊」、「不能說一模一樣，只能說完全一致」、「藍莓奶油為什麼長這樣」。

有人則比對實品與宣傳照後，感嘆「實品比照片還多顆。真是佛心企業」。

日本 星巴克 美食

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