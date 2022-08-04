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大衣、胸針化身權力象徵？波洛西身上這2單品超吸睛

記者釋俊哲／綜合報導
Ann Hand曾設計過的另一款胸針也曾為波洛西多次配戴，具有美國國旗、老鷹圖騰的這枚胸針，有著林肯的名言「One Country One Destiny」。（合成圖／取材自Instagram）
Ann Hand曾設計過的另一款胸針也曾為波洛西多次配戴，具有美國國旗、老鷹圖騰的這枚胸針，有著林肯的名言「One Country One Destiny」。（合成圖／取材自Instagram）

眾院議長波洛西（Nancy Pelosi）已於3日離開台灣，結束兩天一夜的旋風式參訪。除了以粉紅色西裝套裝搭配珍珠項鍊現身引人注目，其實過往波洛西身上的單品如衣物、珠寶也各有來頭、值得留意。

例如2020年時，波洛西（Nancy Pelosi）身上一款黃金別針堪稱最經典的閃耀配件，並出自美國珠寶設計師Ann Hand之手。這枚胸針之所以成名，因為波洛西在國會上親手撕毀了川普的國情咨文，連帶也讓其支持者（或反對者）留意到她別上的這枚配件。

由美國珠寶設計師Ann Hand設計、以眾議院權杖為靈感的胸針，是波洛西身上最具...
由美國珠寶設計師Ann Hand設計、以眾議院權杖為靈感的胸針，是波洛西身上最具辨識度的經典珠寶。（取材自Instagram）

胸針是由珠寶設計師Ann Hand結合眾議院議長權杖為靈感所打造。眾院議長權杖原本高4英呎，並由烏木與銀所打造，象徵了眾議院的權力。由於2020面臨彈劾風暴的川普在國會報告時先無視於波洛西的善意握手，接著演說內容更完全忽略國會對其施政的眾多質疑，因此發生了撕毀講稿的衝突場面，但連帶讓這枚胸針聲名大噪，成為波洛西造型中最具辨識度的經典單品。

2018年時，波洛西則曾身穿一件Max Mara的FIRE COAT大衣，出席...
2018年時，波洛西則曾身穿一件Max Mara的FIRE COAT大衣，出席時任美國總統川普（Donald Trump）的會議。（美聯社資料照片）

事實上不只珠寶可以代表權力，權力也可以從衣著中自信展現。2018年時，波洛西則曾身穿一件Max Mara的FIRE COAT大衣，出席時任總統川普（Donald Trump）的會議。Max Mara的創意總監Ian Griffiths曾解釋了這件大衣的設計理念，其特色為具有漏斗領圍裹式，整體顯輪廓即便用料柔軟仍能展現挺拔、自信。而波洛西除了在2013年穿上「她」參加時任美國總統的歐巴馬（Barack Obama）的就職典禮、2018年在一次白宮會議中也二度穿著，無形展現了這件外套之於波洛西的喜好與魅力。

Max Mara FIRE COAT大衣，其特色為具有漏斗領圍裹式，整體顯輪廓...
Max Mara FIRE COAT大衣，其特色為具有漏斗領圍裹式，整體顯輪廓即便用料柔軟仍能展現挺拔、自信。（圖：Max Mara提供）

Ann Hand曾設計過的另一款胸針也曾為波洛西多次配戴，具有美國國旗、老鷹圖騰...
Ann Hand曾設計過的另一款胸針也曾為波洛西多次配戴，具有美國國旗、老鷹圖騰的這枚胸針，有著林肯的名言「One Country One Destiny」。（取材自Instagram）

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