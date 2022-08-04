我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

解放軍軍演開始 中空軍：駕戰機往台島準備戰鬥

寵物狗受傷未就診 加州華女被捕遭重罪起訴

機艙裡的秘密 3件空服員不能做的事

聯合新聞網／ 綜合報導
阿根廷網紅空服員透過TikTok與粉絲分享自己的飛行工作背後秘辛，更透露在商業航空工作並不如外界想像的美好。（取材自TikTok）
阿根廷網紅空服員透過TikTok與粉絲分享自己的飛行工作背後秘辛，更透露在商業航空工作並不如外界想像的美好。（取材自TikTok）

阿根廷網紅空服員透過TikTok與粉絲分享自己的飛行工作背後秘辛，更透露在商業航空工作並不如外界想像的美好，雖然可以到世界各地，但同時也有許多限制，例如：不能大聲說話、禁止說火、炸彈等字眼，因為可能會引起乘客恐慌。

不少空服員都會透過社群平台經營自己的粉絲團，阿根廷空服員芭比也不例外，經常透過TikTok與她的粉絲分享她的飛行工作。根據《太陽報》報導，目前定居於義大利的芭比表示，空服員雖然享有機票折扣，且在飛機裡有不為人知的秘密房間，但同時被限制不能做很多事。

她舉例，執業期間他們不能大聲說話，也不被允許嚼口香糖及在機上奔跑，因為可能會讓乘客以為出了大事。另外，他們更不能在飛機上說出「緊急情況」、「火」或「炸彈」等字眼，因為可能引起乘客的驚慌失措。所以他們都會用特殊代號取代這些字，並且要熟記他們。飛機在飛行期間，空服員即使不用送餐，他們也不能看書或聽音樂。

但這項工作仍有迷人之處，那就是機票想有1折折扣，且休假的空服員可以辦理優先登機手續；此外，有些飛機設有隱藏房間，在飛行期間讓空服員休息。而每飛完一個航點，空服員都會下榻很好的飯店，通常是五星級且設有特大雙人床與客房服務。

TikTok 義大利 社群

上一則

怪奇房產廣告「不租詩人」網友笑翻：知道這個職業很窮

下一則

飛機前座乘客關窗懶得用手 她一看嚇壞：腳直接伸過來

延伸閱讀

波洛西在前往台灣的飛機上發推特 聲明曝光

波洛西在前往台灣的飛機上發推特 聲明曝光
耗7年 中製大飛機C919完成取證試飛 商業化差「臨門一腳」

耗7年 中製大飛機C919完成取證試飛 商業化差「臨門一腳」
飛機起飛前爆炸起火 西班牙廉航機長竟丟下乘客 先跑下機逃命

飛機起飛前爆炸起火 西班牙廉航機長竟丟下乘客 先跑下機逃命

模仿TikTok「全螢幕」引眾怒 Instagram將逐步改回原版

模仿TikTok「全螢幕」引眾怒 Instagram將逐步改回原版

熱門新聞

林徽因的曾孫女梁周洋（左）與谷愛凌（中）及其友人合影。（取材自今日頭條／炒飯娛樂圈）

與谷愛凌合影的氣質美女吸睛 竟是林徽因的曾孫女

2022-08-01 01:10
品牌推出「露屁股蛋牛仔褲」，引發網友熱議。（取材自Shein官網）

敢穿嗎？屁股全部看光光 超辣怪短褲賣到缺貨

2022-07-28 22:55
皮莉的伴娘服讓她傲人的身材若隱若顯，尺度遊走在走光邊緣，讓她無法放鬆警戒。（截自TikTok）

她穿伴娘服變「胸神惡煞」 竟是新郎親挑 網：別有居心

2022-07-28 23:07
巴西緝毒警察28日展開緝毒行動，就在販毒集團的多名成員被逮捕之際，他們的一隻看門犬竟也跟著躺平投降。（取材自推特）

巴西販毒集團成員被逮捕 看門犬竟跟著躺平「投降」

2022-07-30 00:00
一隻「眼罩貓」爸爸跟自己兒子一樣都有同款眼罩。 (影片截圖)

貓咪老爸「一臉蝙蝠俠」 兒子出生後完全複製貼上

2022-07-30 02:23
突尼西亞一對新人婚禮當天，因為男方媽媽一句「新娘又矮又醜」，命令新郎甩掉新娘。（取材自臉書）

婆婆嫌準媳婦「矮又醜」 準新娘婚禮當天被狠心毀婚

2022-07-31 23:38

超人氣

更多 >
紐約運毒露餡 華人中餐廳業主扯出千萬洗錢案

紐約運毒露餡 華人中餐廳業主扯出千萬洗錢案
波洛西訪台 在美華人反應兩極

波洛西訪台 在美華人反應兩極
47歲才從政、愛吃冰淇淋 波洛西從主婦變身美政壇女王

47歲才從政、愛吃冰淇淋 波洛西從主婦變身美政壇女王
南加8旬華婦照顧癱孫20多年 語言不通屢遭歧視

南加8旬華婦照顧癱孫20多年 語言不通屢遭歧視
波洛西訪台後 中大賣美債？美中加速脫鉤？盤點漣漪效應

波洛西訪台後 中大賣美債？美中加速脫鉤？盤點漣漪效應