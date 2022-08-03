英國火車大誤點 竟是因為撞傷巨龜「太重抬不走」

英國發生一起火車撞到巨龜，卻因為烏龜太重無法搬走，導致多輛火車延誤。（截自推特）

讓火車誤點的原因相當多種，英國 近日就發生一起火車撞到巨龜，卻因為烏龜太重而無法搬走，導致多輛火車長達數十分鐘的延誤。

根據《DAILY STAR》報導，1日英國境內一段鐵路發現了一隻大烏龜，這隻長2.5英尺(約76公分)的烏龜被火車撞擊，龜殼上有個明顯的大洞，但幸運的是依然活著。這起意外導致兩列火車提前終止，以及一輛火車延誤了約20分鐘。

其中一名乘客黛安（Diane Akers）目擊表示，「牠非常大，占據了鐵軌很大一部分」。另名乘客則在推特 寫道這隻烏龜重到無法抬起，似乎是從當地的野生動物中心跑出來的。難以相信火車延誤是因為一隻烏龜。

官方事後則在推特上回應，當天救出的是一隻重達50公斤的巨型蘇卡達象龜，由於被火車撞到因此讓背上的殼受損。不過最後牠平安無事，很快就能回到自己的家。