英國火車大誤點 竟是因為撞傷巨龜「太重抬不走」

讓火車誤點的原因相當多種,英國 近日就發生一起火車撞到巨龜,卻因為烏龜太重而無法搬走,導致多輛火車長達數十分鐘的延誤。

根據《DAILY STAR》報導,1日英國境內一段鐵路發現了一隻大烏龜,這隻長2.5英尺(約76公分)的烏龜被火車撞擊,龜殼上有個明顯的大洞,但幸運的是依然活著。這起意外導致兩列火車提前終止,以及一輛火車延誤了約20分鐘。

其中一名乘客黛安(Diane Akers)目擊表示,「牠非常大,占據了鐵軌很大一部分」。另名乘客則在推特 寫道這隻烏龜重到無法抬起,似乎是從當地的野生動物中心跑出來的。難以相信火車延誤是因為一隻烏龜。

官方事後則在推特上回應,當天救出的是一隻重達50公斤的巨型蘇卡達象龜,由於被火車撞到因此讓背上的殼受損。不過最後牠平安無事,很快就能回到自己的家。

We rescued a 50kg Giant African Spurred Tortoise from the tracks yesterday near Harling Road station after being clipped by a train, damaging his shell. We are happy to report that Clyde is OK will be returning home soon; if a little shell shocked perhaps. #ClydetheTortoise pic.twitter.com/QPkpgwV7i6