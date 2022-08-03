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波洛西治好14億人精神內耗？氣炸的中國輿論說什麼

兩代眾議長波洛西與金瑞契 除了都訪台 還有這共通點？

轉角24小時
波洛西與金瑞契曾在2008年的一支廣告中同台。（影片截圖）
波洛西與金瑞契曾在2008年的一支廣告中同台。（影片截圖）

「雖然我們互看不順眼，但國家必須採取行動面對氣候變遷....」以「硬派形象」縱橫政壇數十年的波洛西（Nancy Pelosi），除了常在國際媒體上對中國展現強勢作風，也時常猛烈抨擊與其關係不佳的前美國總統川普（Donald Trump）和共和黨。波洛西也大力倡導環境保護，2009年她率領美國國會代表團訪問中國，聚焦討論能源和氣候變遷議題。她當時表示，人權和環境正義環環相扣，對抗氣候變遷將可能改變中美關係的「遊戲規則」（game changer）。　

有趣的是，屬民主黨籍的她與1997年曾來台訪問的共和黨籍眾議長——金瑞契（Newt Gingrich）——兩人也曾在2008年的一支廣告中攜手露面，呼籲關注氣候變遷。在廣告畫面中，兩人並坐在白宮前的一座沙發上。波洛西對著鏡頭呼籲，我們迫切需要更乾淨的能源。金瑞契則說，如果更多人要求領導者採取行動，就能一起構思創新的解決方式。

「即使我們時常看對方不順眼，但我們一致同意，國家必須採取積極行動來應對氣候變化！」

廣告後段，兩人相識而笑。對民主黨與共和黨的政治屬性來說，這支廣告營造的畫面確實有些不可思議；當時波洛西才在2007年成為美國史上第一位眾議院議長，而金瑞契則是在1999年卸任，並且一度傳出想挑戰總統初選。

這支廣告來自美國前副總統高爾（Al Gore）於2008年3月31日發起的倡議運動「我們有能力解決（We Can Solve it）」。這項運動於各國設立據點，訓練倡議志工及氣候大使向政治人物施壓，促使他們為全球氣候變遷採取行動、共同為國際氣候政策發揮影響力。

金瑞契在《WGIR》廣播節目中談到這段廣告，表示當時是為呼籲民眾不該害怕在議題上共同辯論和討論，特別是在環境保護這個重要的議題上。事實上，金瑞契對環保議題的長期推動也不遺餘力，例如他與美國科學家梅普爾（Terry Maple）於2007年合著的《與地球的契約》（A Contract with the Earth）一書，也談到了平衡處理環境問題的必要性。

雖然廣告播出後引起不少共和黨支持者的撻伐，金瑞契也說自己未來應該不會再做一樣的事情，但他仍覺得自己並無道歉的必要。他與波洛西一起拍攝廣告的畫面，也成了美國政治上難得的溫馨紀錄。

來源：alexcastro20

氣候變遷 波洛西 共和黨

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