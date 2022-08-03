奧斯卡首位華裔主席 「喜福會」監製楊燕子獲選

奧斯卡金像獎主辦單位美國影藝學院（AMPAS）2日宣布，電影監製楊燕子獲選為美國影藝學院首位華裔主席，也是第四位女性擔任此職務。圖為楊燕子2015年資料照片。（美聯社）

奧斯卡金像獎主辦單位美國影藝學院 （AMPAS）2日宣布，電影 監製楊燕子獲選為美國影藝學院首位華裔主席，也是第四位女性擔任此職務。

法新社報導，楊燕子以「喜福會」（The Joy Luck Club）及「情色風暴1997」（The People vs. Larry Flynt）兩部賣座電影聞名。

美國影藝學院會員每年都會投票選出奧斯卡獎 獲獎者；該組織經過數十年規劃，近期也在洛杉磯設立奧斯卡電影博物館（Academy Museum of Motion Pictures）。

美國影藝學院發布聲明表示，執行長克雷默（Bill Kramer）尤其讚揚楊燕子在「會員招募、管理、公平、多元和包容」等方面的工作表現。

他寫道：「我很高興她將擔任備受敬重的影藝學院主席職位。我期待與她密切合作，實現我們服務會員的共同願景、慶祝電影藝術與科學的結合，並激勵下一代的電影工作者。」

奧斯卡金像獎主辦單位美國影藝學院（AMPAS）2日宣布，電影監製楊燕子獲選為美國影藝學院首位華裔主席，也是第四位女性擔任此職務。圖為楊燕子2018年資料照片。（Getty Images）

美國影藝學院近年來不得不應對許多爭議，包括缺乏種族多元的指控。最著名的爭議為2015年「奧斯卡好白」（#OscarsSoWhite）運動期間，學院因演員類獎項提名名單上清一色白人受到批評。

美國影藝學院實現2020年讓女性及少數族裔成員人數成長1倍的承諾，總人數從約6000人大幅增長至近1萬人。

目前影藝學院約19%成員來自代表性不足的種族與族裔社群。