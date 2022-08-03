我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

江西幼兒園遭男子闖進行凶傷人致3死6傷 全縣立即停課

波洛西治好14億人精神內耗？氣炸的中國輿論說什麼

奧斯卡首位華裔主席 「喜福會」監製楊燕子獲選

中央社／洛杉磯2日綜合報導
奧斯卡金像獎主辦單位美國影藝學院（AMPAS）2日宣布，電影監製楊燕子獲選為美國影藝學院首位華裔主席，也是第四位女性擔任此職務。圖為楊燕子2015年資料照片。（美聯社）
奧斯卡金像獎主辦單位美國影藝學院（AMPAS）2日宣布，電影監製楊燕子獲選為美國影藝學院首位華裔主席，也是第四位女性擔任此職務。圖為楊燕子2015年資料照片。（美聯社）

奧斯卡金像獎主辦單位美國影藝學院（AMPAS）2日宣布，電影監製楊燕子獲選為美國影藝學院首位華裔主席，也是第四位女性擔任此職務。

法新社報導，楊燕子以「喜福會」（The Joy Luck Club）及「情色風暴1997」（The People vs. Larry Flynt）兩部賣座電影聞名。

美國影藝學院會員每年都會投票選出奧斯卡獎獲獎者；該組織經過數十年規劃，近期也在洛杉磯設立奧斯卡電影博物館（Academy Museum of Motion Pictures）。

美國影藝學院發布聲明表示，執行長克雷默（Bill Kramer）尤其讚揚楊燕子在「會員招募、管理、公平、多元和包容」等方面的工作表現。

他寫道：「我很高興她將擔任備受敬重的影藝學院主席職位。我期待與她密切合作，實現我們服務會員的共同願景、慶祝電影藝術與科學的結合，並激勵下一代的電影工作者。」

奧斯卡金像獎主辦單位美國影藝學院（AMPAS）2日宣布，電影監製楊燕子獲選為美國...
奧斯卡金像獎主辦單位美國影藝學院（AMPAS）2日宣布，電影監製楊燕子獲選為美國影藝學院首位華裔主席，也是第四位女性擔任此職務。圖為楊燕子2018年資料照片。（Getty Images）

美國影藝學院近年來不得不應對許多爭議，包括缺乏種族多元的指控。最著名的爭議為2015年「奧斯卡好白」（#OscarsSoWhite）運動期間，學院因演員類獎項提名名單上清一色白人受到批評。

美國影藝學院實現2020年讓女性及少數族裔成員人數成長1倍的承諾，總人數從約6000人大幅增長至近1萬人。

目前影藝學院約19%成員來自代表性不足的種族與族裔社群。

影藝學院 電影 奧斯卡獎

上一則

電影「子彈列車」主角不是布萊德彼特？是「它」才對

延伸閱讀

俄轟美助烏飛彈攻擊 已直接介入戰爭

俄轟美助烏飛彈攻擊 已直接介入戰爭
史蒂芬元主演科幻片「不！」 關繼威是靈感

史蒂芬元主演科幻片「不！」 關繼威是靈感

波洛西訪台引效尤？中駐英大使：奉勸不要跟著美國玩火

波洛西訪台引效尤？中駐英大使：奉勸不要跟著美國玩火
撤軍一年 阿富汗又成恐怖基地

撤軍一年 阿富汗又成恐怖基地

熱門新聞

林徽因的曾孫女梁周洋（左）與谷愛凌（中）及其友人合影。（取材自今日頭條／炒飯娛樂圈）

與谷愛凌合影的氣質美女吸睛 竟是林徽因的曾孫女

2022-08-01 01:10
英國有一對男女日前頂著攝氏40度以上高溫，在一處頂樓停車場「辦事」，被隔壁大樓的人目睹。（取材自推特）

不怕熱浪 英男女全裸停車場「辦事」 網友：至少在格內

2022-07-26 02:00
品牌推出「露屁股蛋牛仔褲」，引發網友熱議。（取材自Shein官網）

敢穿嗎？屁股全部看光光 超辣怪短褲賣到缺貨

2022-07-28 22:55
皮莉的伴娘服讓她傲人的身材若隱若顯，尺度遊走在走光邊緣，讓她無法放鬆警戒。（截自TikTok）

她穿伴娘服變「胸神惡煞」 竟是新郎親挑 網：別有居心

2022-07-28 23:07
Phone 14 Pro外傳將改成橫向驚嘆號改成挖孔螢幕。（取材自推特／＠AppleInsider）

下半年最期待手機？iPhone 14不是No.1 半數網友都挑它

2022-07-27 01:15
社群軟體《Whisper》（咬耳朵），讓不少藏不住秘密的人在上面大吐苦水。(取材自官方推特)

驚覺未婚夫都和繼母「睡一起」 準新娘毅然毀婚

2022-07-26 21:52

超人氣

更多 >
波洛西抵台 中國宣布軍演鎖台

波洛西抵台 中國宣布軍演鎖台
直播／波洛西現身 抵達台北松山機場

直播／波洛西現身 抵達台北松山機場
波洛西在前往台灣的飛機上發推特 聲明曝光

波洛西在前往台灣的飛機上發推特 聲明曝光
解放軍宣布軍演3天「封台」 影響民眾？台民航局回覆了

解放軍宣布軍演3天「封台」 影響民眾？台民航局回覆了
歐洲媒體看波洛西訪台 真正贏家是「他」

歐洲媒體看波洛西訪台 真正贏家是「他」