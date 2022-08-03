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波洛西治好14億人精神內耗？氣炸的中國輿論說什麼

「波洛西訪台多久就送幾顆」 彰化蛋黃酥買1盒送3盒

記者林敬家／彰化報導
彰化花壇蛋黃酥業者2日白天起祭出波洛西只要在台幾小時，就送幾顆蛋黃酥，待越久送越多。（記者林敬家／攝影）
彰化花壇蛋黃酥業者2日白天起祭出波洛西只要在台幾小時，就送幾顆蛋黃酥，待越久送越多。（記者林敬家／攝影）

聯邦眾院議長波洛西（另譯裴洛西）台北時間2日晚間抵台，彰化花壇蛋黃酥業者2日白天祭出波洛西只要在台待幾小時，就送幾顆蛋黃酥，待越久送越多。業者表示，2日賣出千顆，3日陸續有消費者拿著昨天購買證明兌換，有人昨買一盒6入，今天中午前就先獲得免費12顆蛋黃酥，消費者直說賺到了。

花壇鄉中山路今年開幕的蛋黃酥店2日上午拉出布條「歡迎美國眾議院議長裴洛西訪台」。...
花壇鄉中山路今年開幕的蛋黃酥店2日上午拉出布條「歡迎美國眾議院議長裴洛西訪台」。（記者林敬家／攝影）

花壇鄉中山路今年開幕的蛋黃酥店2日上午拉出布條「歡迎美國眾議院議長裴洛西訪台」，消費者來店買1盒6顆裝的蛋黃酥，就送1顆蛋黃酥，待2小時就送2顆，以此類推，業者從媒體消息得知波洛西2日晚上11時抵台，3日傍晚5時離台，預計至少會待18小時，等於昨天前往消費的人，今天若傍晚才去兌換就是買1盒送3盒。

彰化花壇蛋黃酥業者以波洛西待台時間行銷，吸引民眾排隊消費。（記者林敬家／攝影）
彰化花壇蛋黃酥業者以波洛西待台時間行銷，吸引民眾排隊消費。（記者林敬家／攝影）

彰化花壇蛋黃酥業者以波洛西待台時間行銷，台北時間3日買一盒送3顆，吸引民眾排隊消...
彰化花壇蛋黃酥業者以波洛西待台時間行銷，台北時間3日買一盒送3顆，吸引民眾排隊消費。（記者林敬家／攝影）

購買活動雖到昨天為止，但今天仍有不少民眾慕名來排隊，為了不讓消費者失望，今天只要買1盒就送3顆，排隊民眾還是覺得划算。

蛋黃酥江姓業者指出，這兩天促銷活動需要多增加20多萬元台幣（約6604美元）成本，但強調自己沒有什麼立場，消費者開心，也吃到真正好品質的蛋黃酥最重要，這次搭著波洛西順風車行銷投入的花費就很值得。

波洛西 裴洛西 眾院

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