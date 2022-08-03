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11年當了39次伴娘 曾把追求者嚇跑 她要結婚啦

中國新聞組／北京3日電
杭州一名當過39次伴娘的姑娘今年要結婚了。（取材自微博）
杭州一名當過39次伴娘的姑娘今年要結婚了。（取材自微博）

常聽人說「伴娘只能當3次，否則會嫁不出去！」不過中國杭州一名女子不信邪，11年間當了39次伴娘，今年6月1日與小6歲的男友領證，將在9月舉辦婚禮。

都市快報報導，今年32歲的曹小囡透露，與老公「屬於網絡姻緣一線牽」，交往進展很快，2月2日見面，2月8日就正式確定了戀愛關係。「他又像爸爸，又像個逆子，哈哈哈……」曹小囡一聊到自己的老公，就會爽朗地笑出聲來。

談到自己「輝煌」的伴娘經歷，曹小囡說，自己的另一半並不好奇，也不介意，更關注的是兩人的未來。「我之前也有過幾個追求者，但是因為自己的伴娘經歷被報導了出來，他們都嚇跑了。」

原來，曹小囡朋友、同事多，自己又喜歡喜氣熱鬧的婚禮，11年裡她在做伴娘的路上，越走越遠。「第一次做伴娘，年紀還小，就跟著其他人吃吃喝喝，後來是別人不懂都會來請我幫忙，跟他們說哪些方面要注意，哪些方面具體應該怎麼做。基本上我能幹的都會幫他們幹掉，他們就能夠輕鬆很多了。」

除了做伴娘，曹小囡還在揚州做過朋友的伴郎。因為臨時缺人，她曾被朋友「委以重任」穿上西裝，戴上假髮，和其他兩位伴郎和三位伴娘一起組成了六人婚慶團隊。由於現場不需要伴郎說話，她的女扮男裝成功「騙」過了在場的所有賓客。

參加了幾十次婚禮的經歷，並沒有讓曹小囡對婚姻和愛情產生疲憊和恐懼，只是有時候看到結婚時如膠似漆，吃一顆糖都要一人一半的夫妻，到了第二年只有女方一人抱著孩子，獨自開著車跑來跑去，跑完娘家又跑婆家時會感到有點心酸，會感歎女人結婚就和「第二次投胎一樣」，要看運氣，也要看人。

「太清醒的人，結不了婚。」曹小囡笑說，與老公就想趁著熱戀的勁兒，趕緊把婚結了。9月的婚禮曹小囡也準備了「六人團」，已經預定好自己的侄女和另外兩個好友作伴娘，送自己出嫁。

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