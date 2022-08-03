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波洛西治好14億人精神內耗？氣炸的中國輿論說什麼

調時差超痛苦 網熱議：82歲鋼鐵奶奶波洛西都不累？

聯合新聞網／綜合報導
眾院議長波洛西來台行程緊湊，引起大批網友討論，「82歲的年紀到底是怎麼成功調時差」。（記者林澔一／攝影）
眾院議長波洛西來台行程緊湊，引起大批網友討論，「82歲的年紀到底是怎麼成功調時差」。（記者林澔一／攝影）

眾院議長波洛西（Nancy Pelosi，或譯裴洛西）2日深夜已順利飛抵台灣，也在今早訪問立法院後，與蔡英文總統會面，並召開記者會，波洛西來台的一舉一動皆備受矚目。波洛西亞洲訪問行程緊湊，大批網友在PPT討論，「82歲的年紀到底是怎麼成功調時差？」成為網友另類關注焦點。

統整波洛西訪亞行程，7月31日美東時間下午4時（台北時間凌晨4時）抵達新加坡，8月1日美東時間晚上10時33分（台北時間早上10時33分）抵達吉隆坡，2日美東時間凌晨3時40分（台北時間下午3時40分）從馬來西亞梳邦機場起飛，美東時間早上10時（台北時間晚間10時）抵達台灣松山機場，花六個多小時從馬來西亞飛抵台灣。並預計美東時間凌晨5時（台北時間下午5時）搭乘專機離台，飛往首爾。

如此緊湊的行程，網友紛紛驚訝討論表示，「大家的爺爺奶奶若82歲有這樣的體力嗎？」況且波洛西比拜登年紀大2歲，還可以搭夜間飛機、腳踩高跟鞋下機與媒體揮手。

有網友以自身經驗表示，曾經輪班過就可以清楚調整時差相當痛苦，波洛西行程滿檔且時程短，更是佩服「82歲該如何調時差？年紀這麼大了還可以這麼勇健不會累？」

底下網友紛紛表示「她眾院議長都做多久了，能爬到這個位置的人，真的不必替她擔心調時差這種小事」、「真的很猛」、「鐵人嬤」、「她體態維持得很好，真的厲害」、「她是工作狂不怎麼睡覺的」、「而且還腦袋清晰，勇氣滿滿」、「82歲很多人都開始退化了」、「人生80才開始」。

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