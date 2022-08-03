智利礦場驚見「天坑」直徑32公尺 比網球場還大

智利阿塔卡瑪沙漠一座銅礦場附近，赫然出現一個比網球場還大的巨型天坑。（Getty Images）

智利阿塔卡瑪沙漠（Atacama desert）一座銅礦場附近赫然出現一個比網球場還大的巨型天坑，專家今天對此展開調查，官員也直呼前所未見。

法新社報導，這座週末出現在首都聖地牙哥 （Santiago）以北約 800公里處的天坑直徑約為32公尺，深度更達2倍之多，智利國家地質礦產局（Sernageomin）發表聲明稱已派專家前往調查。根據路透社報導，天坑深度更達200公尺左右。

蒂拉阿馬里利亞市（Tierra Amarilla）居民約1萬3000人，市政府已在這座由加拿大 倫丁礦業公司（Lundin Mining）經營的阿卡帕羅薩礦場（Alcaparrosa mine）附近沿著天坑周圍立起100公尺的防護邊界。

智利阿塔卡瑪沙漠一座銅礦場附近，赫然出現一個比網球場還大的巨型天坑。（Getty Images）

倫丁礦業公司透過聲明表示，天坑「對人員、裝備或基礎設施皆無影響」，且自從發現這座天坑以來，它一直處於穩定狀態。

業者表示，為了安全起見，「阿卡帕羅薩地下礦場的開採工作已暫時停止」。

智利國家地質礦產局局長蒙特內哥羅（David Montenegro）表示，專家會找出崩塌的原因，並「確保採取所有安全措施，以維護工作人員與鄰近社區的生命安全。」

蒂拉阿馬里利亞市市長朱尼嘉（Cristian Zuniga）向記者表示，這座天坑可謂前所未見。

他說：「不論這座天坑是否因採礦活動或其他因素造成，我們都要求當局釐清成因。」

智利是世界最大的銅礦生產國，銅產量占全球1/4。