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世上殺生、暴力等惡事太多了 他發願不洗澡長達22年

聯合新聞網／ 綜合報導
印度一名62歲男子已經有22年沒有洗澡了。（示意圖／取材自pixabay）
印度一名62歲男子已經有22年沒有洗澡了。（示意圖／取材自pixabay）

印度一名男子向神明發願，希望透過自己「不洗澡」來停止世界上種種暴力行為。不過由於這類行為仍持續發生，因此男子已經長達22年沒有洗澡了。

據ODDITYCENTRAL報導，今年62歲的拉姆（Dharamdev Ram）在所居住的城市幾乎可說是無人不知、無人不曉。不過拉姆之所以有名的原因，是因為他都不洗澡。

拉姆受訪時表示，1975年自己在一家工廠工作，1978年結婚。這段時間他都過著很正常的生活，不過1987年那一年，他發現土地糾紛、殺害動物、虐待女性等暴力行為不斷增加，因此他開始從宗教尋求答案。拉姆後來被一位上師收為弟子，並從2000年開始向神明發誓自己從此不再洗澡，直到世上一切惡行都終止為止。

同一年拉姆也辭掉在工廠的工作，但在家人施壓下又不得已回去工作。不過後來拉姆不洗澡的事情傳開之後，他就遭到工廠解僱，至此之後便沒有再工作過。2003年拉姆的妻子去世，他的兩個兒子也在後來相繼過世，不過他依然不打算打破誓言，仍持續維持「不洗澡」的習慣。

當地媒體為了查證，前往拉姆所居住的村莊採訪，發現拉姆不洗澡的事眾所皆知，不少人向記者證實他已經22年沒有洗澡了。不過拉姆並不是第一個那麼久不洗澡的人，之前伊朗就有一名87歲老翁，因為在妻子過世後想留下妻子的味道，於是長達67年沒有洗澡。

來源:YouTube

伊朗 印度

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