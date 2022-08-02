家人打賭婚姻撐不久 準新娘放話取消婚禮「給大家難看」

女子準備開心出嫁，卻發現家人在私下打賭她的婚姻不會長久。（ingimage）

一名女子原本準備開心當個美麗的新娘，卻意外發現家人都在私底下打賭他們的婚姻維持不了太久，氣得她打算取消婚禮。

據《鏡報》（Mirror）報導，一名網友在論壇Reddit上分享，自己原本計劃在8月底結婚，但現在正考慮要取消婚禮。她表示，日前表妹告訴她，家人們私下打賭兩人的婚姻不會長久。女子文中提到家人打賭「我的未婚夫不知道多久才會發現，自己娶的不是好妻子，然後後悔娶了我」。

女子氣得向家人對質，沒想到家人竟說，那只是無傷大雅的玩笑。不僅如此家人還指控女子本來就沒有「溫柔順從」的好妻子特質，無法滿足未婚夫的期待。就連女子跟家人對質時，女子的嫂嫂還開玩笑說「妳最好確保未婚夫結完婚以後才發現妳有這種個性」。

女子表示自己打算取消婚禮，不邀請家人參加，自己和未婚夫到法院公證。雖然女子的爸媽都勸女子不要這麼做，認為她以後會後悔沒辦婚禮，而且這個階段取消會讓其他家人很尷尬，不過女子還是執意不舉辦婚禮。

不少網友都留言支持女子。有網友表示「最好的報仇方式就是幸福快樂的生活」，並表示自己也曾在結婚時聽到其他人打賭他們婚姻不長久，不過該名網友已經結婚近20年了。另外也有網友建議女子應該照常舉行婚禮，但不邀請打賭的家人參加。