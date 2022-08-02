我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

解放軍「誓葬來犯之敵」長型神祕飛彈為何打馬賽克?

護航飛台灣？波洛西專機抵大馬 2架C-40C引揣測

研究分析美國臉書用戶：幼時結交有錢朋友較易脫貧

中央社／巴黎1日綜合報導
一項分析社群媒體臉書（Facebook）210億筆好友資料的研究表明，來自貧窮家庭的孩子如果在可以結交富裕朋友的地區長大，日後可能會擁有較高收入。（路透）
一項分析社群媒體臉書（Facebook）210億筆好友資料的研究表明，來自貧窮家庭的孩子如果在可以結交富裕朋友的地區長大，日後可能會擁有較高收入。（路透）

一項分析社群媒體臉書（Facebook）210億筆好友資料的研究表明，來自貧窮家庭的孩子如果在可以結交富裕朋友的地區長大，日後可能會擁有較高收入。

法新社報導，根據今天發表於科學雜誌「自然」（Nature）的兩篇研究，人們長久以來一直認為擁有富有的朋友能幫助孩童擺脫貧窮，但以往的研究樣本量不大，或者資料有限。

因此，來自美國的研究團隊求助於全球最大社群資料庫臉書，其近30億用戶提供了研究這項問題前所未有的規模及精確度。

研究團隊分析年齡介於25歲至44歲間的7200萬名美國臉書用戶，並使用大數據演算法，根據社經地位、年齡、地區等因素對用戶進行分等。

研究團隊接著衡量富人和窮人如何與彼此互動，並提出「經濟連通性」一詞，來代表一個人的朋友高於或低於平均社經地位水平的比例。

研究團隊將分析結果與先前針對分布於各郵遞區號孩童脫貧能力的研究進行比較。哈佛大學經濟學家及2篇研究的第一作者柴蒂（Raj Chetty）表示，結果「極為相似」。

研究發現，富人及窮人孩童相識的地點對於他們是否會成為朋友有著重要影響，意味著機構在其中扮演重要角色。

柴蒂舉例說，在教堂等宗教機構中建立的友誼「更有可能跨越階級界限」。

他強調，研究結果表明，美國旨在降低學校及地區間經濟隔離的政策很重要，但「還有所不足」。

柴蒂預測其他國家可能也會發現類似結果，敦促世界各國研究人員及政府取得該地的臉書資料。

臉書 社群媒體 哈佛大學

上一則

世上殺生、暴力等惡事太多了 他發願不洗澡長達22年

延伸閱讀

CIA無人機投擲2地獄火飛彈 炸死凱達首腦薩瓦里

CIA無人機投擲2地獄火飛彈 炸死凱達首腦薩瓦里
美官員估：等波洛西離台 中國才「大動作」報復

美官員估：等波洛西離台 中國才「大動作」報復
舊金山民眾籲波洛西掃好門前雪 多關注選區治安、經濟問題

舊金山民眾籲波洛西掃好門前雪 多關注選區治安、經濟問題
「台灣最強」匹克球選手 陳致寬來美交流

「台灣最強」匹克球選手 陳致寬來美交流

熱門新聞

林徽因的曾孫女梁周洋（左）與谷愛凌（中）及其友人合影。（取材自今日頭條／炒飯娛樂圈）

與谷愛凌合影的氣質美女吸睛 竟是林徽因的曾孫女

2022-08-01 01:10
英國有一對男女日前頂著攝氏40度以上高溫，在一處頂樓停車場「辦事」，被隔壁大樓的人目睹。（取材自推特）

不怕熱浪 英男女全裸停車場「辦事」 網友：至少在格內

2022-07-26 02:00
品牌推出「露屁股蛋牛仔褲」，引發網友熱議。（取材自Shein官網）

敢穿嗎？屁股全部看光光 超辣怪短褲賣到缺貨

2022-07-28 22:55
皮莉的伴娘服讓她傲人的身材若隱若顯，尺度遊走在走光邊緣，讓她無法放鬆警戒。（截自TikTok）

她穿伴娘服變「胸神惡煞」 竟是新郎親挑 網：別有居心

2022-07-28 23:07
Phone 14 Pro外傳將改成橫向驚嘆號改成挖孔螢幕。（取材自推特／＠AppleInsider）

下半年最期待手機？iPhone 14不是No.1 半數網友都挑它

2022-07-27 01:15
社群軟體《Whisper》（咬耳朵），讓不少藏不住秘密的人在上面大吐苦水。(取材自官方推特)

驚覺未婚夫都和繼母「睡一起」 準新娘毅然毀婚

2022-07-26 21:52

超人氣

更多 >
波洛西確定訪台 最快明天到台北 可能下榻此處過夜

波洛西確定訪台 最快明天到台北 可能下榻此處過夜
美官員預期 中方最大報復會出現在波洛西離台後

美官員預期 中方最大報復會出現在波洛西離台後
波洛西專機怎麼飛進台灣 牽動美中台部署

波洛西專機怎麼飛進台灣 牽動美中台部署
報復波洛西？北京突禁逾180家台灣食品廠產品進口

報復波洛西？北京突禁逾180家台灣食品廠產品進口
南加73歲獨居華人被騙 32萬積蓄化為烏有

南加73歲獨居華人被騙 32萬積蓄化為烏有