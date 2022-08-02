研究分析美國臉書用戶：幼時結交有錢朋友較易脫貧

一項分析社群媒體臉書（Facebook）210億筆好友資料的研究表明，來自貧窮家庭的孩子如果在可以結交富裕朋友的地區長大，日後可能會擁有較高收入。（路透）

一項分析社群媒體臉書 （Facebook）210億筆好友資料的研究表明，來自貧窮家庭的孩子如果在可以結交富裕朋友的地區長大，日後可能會擁有較高收入。

法新社報導，根據今天發表於科學雜誌「自然」（Nature）的兩篇研究，人們長久以來一直認為擁有富有的朋友能幫助孩童擺脫貧窮，但以往的研究樣本量不大，或者資料有限。

因此，來自美國的研究團隊求助於全球最大社群資料庫臉書，其近30億用戶提供了研究這項問題前所未有的規模及精確度。

研究團隊分析年齡介於25歲至44歲間的7200萬名美國臉書用戶，並使用大數據演算法，根據社經地位、年齡、地區等因素對用戶進行分等。

研究團隊接著衡量富人和窮人如何與彼此互動，並提出「經濟連通性」一詞，來代表一個人的朋友高於或低於平均社經地位水平的比例。

研究團隊將分析結果與先前針對分布於各郵遞區號孩童脫貧能力的研究進行比較。哈佛大學 經濟學家及2篇研究的第一作者柴蒂（Raj Chetty）表示，結果「極為相似」。

研究發現，富人及窮人孩童相識的地點對於他們是否會成為朋友有著重要影響，意味著機構在其中扮演重要角色。

柴蒂舉例說，在教堂等宗教機構中建立的友誼「更有可能跨越階級界限」。

他強調，研究結果表明，美國旨在降低學校及地區間經濟隔離的政策很重要，但「還有所不足」。

柴蒂預測其他國家可能也會發現類似結果，敦促世界各國研究人員及政府取得該地的臉書資料。