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上海咖啡館多達7857家 超過紐約成全球第1

中通社／香港2日電
截至今年6月30日，上海咖啡館數量達到7857家，是全球擁有咖啡館最多的城市。圖為消費者在咖啡館外等待咖啡。（中新社）
截至今年6月30日，上海咖啡館數量達到7857家，是全球擁有咖啡館最多的城市。圖為消費者在咖啡館外等待咖啡。（中新社）

「2022中國咖啡消費洞察報告」7月29日於中國上海發布。報告顯示，截至今年6月30日，上海咖啡店數量達到7857家，數量遠超紐約、倫敦、東京等地，是全球咖啡館最多的城市，每萬人咖啡館擁有量為3.16家，是名副其實的「咖啡之都」。

據美團發布的報告，中國的咖啡市場前景廣闊，咖啡消費規模逐年擴大。其中，以現場製作、銷售為業務特徵的現製咖啡增長亮眼。2021年，中國現製咖啡行業市場規模達89.7億元（人民幣，下同，約13.3億美元），較2020年增長41.7%，預計2023年市場規模將達到157.9億元。　　

此外，上海在全國咖啡消費中起到了「領頭羊」作用。今年5月，上海咖啡門店訂單量環比4月增長達163.9%，6月更是環比增長5273%。經濟復甦帶動咖啡行業重回增長，咖啡外賣訂單快速反彈，也是上海城市煙火氣加速回歸的信號。數據顯示，今年6月，上海咖啡外賣訂單量較去年同期上漲超80%，持續保持高速增長。　　

以美團外賣數據為例，上海咖啡外賣的訂單量、交易額、商戶數在全國排名第一，上午9點，是咖啡外賣的高峰下單時間。2021年餐飲外賣的小眾品類訂單中，咖啡品類訂單量同比增長178.7%，是眾多細分品類中的第一名。　　

報告亦提到，除一二線城市外，咖啡消費也正在向三四線城市擴展。數據顯示，三線城市咖啡門店數增速最快，達19%，高於新一線和一線城市的18%和16%。在咖啡外賣方面，三線城市咖啡訂單同比增長接近2倍，四五線城市的咖啡訂單同比增長更是高達250%以上，市場發展潛力巨大。

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