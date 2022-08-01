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小馬少棒／台小將15：0逼退德州地主隊 明爭冠軍

記者徐如宜／高雄報導
高雄小將代表台灣參加2022美國小馬聯盟野馬級世界少棒錦標賽，晉級冠亞軍爭奪戰。（圖：高雄市中正國小提供）
高雄小將代表台灣參加2022美國小馬聯盟野馬級世界少棒錦標賽，晉級冠亞軍爭奪戰。（圖：高雄市中正國小提供）

以高雄市中正國小為主體的少棒隊，代表台灣參加2022美國小馬聯盟野馬級世界少棒錦標賽，今天二度迎戰敗部復活的地主拉雷多隊，高雄小將在一局下就火力不斷，單局攻下11分，四局上因為贏超過15分而提前結束賽事，終場以15比0再度擊敗拉雷多隊，晉級明天的冠軍戰。

高雄小將昨天以18比0勝拉雷多隊，因拉雷多隊在敗部復活，所以今天要再打一場。拉雷多隊再度面對高雄小將的炮火猛攻，第一局下就完全失守，被攻下11分，打到第四局上結束，以15比0提前結束賽局。高雄小將以三連勝戰績，邁向明天的冠軍戰。

此戰高雄後攻，隊員姜晉錫率先擊出安打上壘後，靠著李政隆的犧牲打將他送上三壘，之後祖港擊出一壘打，將姜晉錫送回本壘，得到第1分。之後高雄小將再攻占滿壘，溫梓廷適時的一支安打，將壘上二名打者送回本壘，再得2分。

高雄小將代表台灣參加2022美國小馬聯盟野馬級世界少棒錦標賽，晉級冠亞軍爭奪戰。...
高雄小將代表台灣參加2022美國小馬聯盟野馬級世界少棒錦標賽，晉級冠亞軍爭奪戰。（圖：高雄市中正國小提供）

中正國小在一局下，就因滿場的超強安打火力，以及對手的失誤，就一直處在滿壘清況下，之後再輪回姜晉錫上場，轟出二壘安打，再為高雄得到2分。地主拉雷多隊完全無法封鎖高雄小將的火力，2人出局後，高雄仍是炮火猛烈，尤以姜晉堯再一支2分安打，一局下結束，高雄就拿下了11分。

二局下，蘇子進再度帶動打擊火力，一支安打攻下2分，三局下再攻1分，比數15比0。四局上地主隊進攻，仍然無功而返，終場以15比0再度打敗拉雷多隊，晉級明天的冠軍戰。

小馬聯盟外國裁判與表現優異的高雄小將王蘇子進簽名合影。（圖：高雄市中正國小提供）
小馬聯盟外國裁判與表現優異的高雄小將王蘇子進簽名合影。（圖：高雄市中正國小提供）

領隊中正國小校長吳軒銘説，隊隊第一戰時由於還沒有適應時差、作息，以及無法即時練習調整，實力並沒有完全發揮；經過第二戰後狀況完全適應，今天第三戰發揮正常，才能大幅領先對手，相信明天的冠軍戰能打出好成績。冠亞軍爭奪戰將在美中時間2日晚上7時半、台灣時間3日上午8時半舉辦。

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