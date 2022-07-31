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年薪7.8萬只需「天天吃糖果」 加拿大公司找「糖果長」

編譯季晶晶／綜合外電
加拿大公司Candy Funhouse徵糖果長，年薪加幣10萬元（約7萬8114美元）。（取材自Candy Funhouse官網）
加拿大公司Candy Funhouse徵糖果長，年薪加幣10萬元（約7萬8114美元）。（取材自Candy Funhouse官網）

根據最近的一則徵才廣告，總部在多倫多的加拿大公司Candy Funhouse在找「糖果長」（Chief Candy Officer），開出的待遇是年薪加幣10萬元（約7萬8114美元）。總上訂房平台Hotel.com也開出度假專員職缺，享受沙灘美景之餘還能領工資。

該公司在LinkedIn上描述此一職位：「喜歡糖果和巧克力嗎？是否熱衷於糖果零食並想探索未上市和現有產品？如果是，這會是你的理想工作。」

糖果長將擔任首席味覺測試員，每月嘗試3500多種產品，平均下來每天113種。此外，他主管公司的糖果戰略，主持糖果委員會會議，對於Candy Funhouse生產哪些產品有發言權。

這份職務可以遠距工作，或者駐加拿大或美國紐澤西州。應徵者毋須任何相關經驗，年滿五歲即可，但必須住在北美洲。目前已有6500人在LinkedIn上應徵，競爭激烈。

於此同時，Hotel.com發出新聞稿表示，希望聘請一位度假專員，負責造訪分布美國各地的幾家復古海灘風汽車旅館，順便欣賞20世紀50年代風格海景。這些汽車旅館包括加州聖地牙哥的Peral Hotel，以及佛州邁阿密的Vagabond Hotel。

Hotel.com將為這項工作提供的設備包括條紋遮陽傘、墨鏡、防曬霜、保冰桶、太陽能AM/FM收音機等。度假專員會負責一些離線活動，例如使用經典的Polaroid拍立得相機為旅行留下紀錄。他將因此獲得1萬美元津貼，用來支付旅行相關花費，再加上5000美元的薪資報酬。

感興趣的話，可在線上申請。應徵者必須附上Instagram帳號，展現自己的抓拍技巧。

汽車 旅館 加拿大

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