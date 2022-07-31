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世界小馬聯盟少棒賽 高雄小將18：0勝德州地主拉雷多隊

記者徐如宜／高雄報導
高雄小將代表台灣參加小馬聯盟世界少棒錦標賽，以18比0大勝地主隊美國拉雷多隊。（圖：高雄市中正國小提供）
高雄小將代表台灣參加小馬聯盟世界少棒錦標賽，以18比0大勝地主隊美國拉雷多隊。（圖：高雄市中正國小提供）

以高雄市中正國小為主體的少棒代表隊，代表台灣參加小馬聯盟世界少棒錦標賽，繼29日擊敗中美洲多明尼加強隊奪首勝後，今天再以18比0大勝地主隊德州拉雷多隊，離冠軍盃又進一步。來自各地的僑胞也湧入球場，為台灣小將加油。

高雄小將首戰7比5擊敗多明尼加隊奪下首勝，美東時間今天晚間9時第二戰對上地主隊德州拉雷多隊，投打與守備表現均佳，多次成功化解對手攻勢，讓對手火力完全被封鎖。小將姜晉堯4次安打，帶動了得分火力，加上拉雷多隊守備上過多失誤，是此役台灣代表隊獲勝關鍵。

中正國小校長吳軒銘說，今天現場湧入來自各地僑胞到場為高雄小將加油，包括洛杉磯、鳳凰城、休士頓奧斯丁、聖安東尼奧、拉雷多的僑胞等，大家奮力加油聲不斷，也讓高雄小將安打炮火聲不停。

僑胞們帶著國旗到球場觀看小馬聯盟世界少棒錦標賽，為高雄小將們加油。（圖：高雄市中...
僑胞們帶著國旗到球場觀看小馬聯盟世界少棒錦標賽，為高雄小將們加油。（圖：高雄市中正國小提供）

今天戰局，高雄小將先攻，首局隊員姜晉錫四壞球被保送，開啟中正國小得分之門，之後蘇子進安打，將姜晉錫送上三壘，因對方投手出現違規，讓姜晉錫保送本壘，得到第一分；之後高雄小將再靠著對方的失誤，姜晉堯再補上一安打，再將蘇子進打回本壘，一局上結束，高雄小將就率先攻下3分。

三局上高雄市兩支安打建功，再下一城以4比0領先。四局上攻勢再起，姜晉堯安打送回蘇子進，再添1分，五局結束，高雄已以5比0領先美國拉雷多隊。小將們在此役守備表現佳，尤其成功化解五局下半局，地主隊2人在壘，沒人出局的攻勢，使得拉雷多隊難以開展攻勢，前5局打擊力被封，完全難以上壘。

僑胞們帶著國旗到球場觀看小馬聯盟世界少棒錦標賽，為高雄小將們加油。（圖：高雄市中...
僑胞們帶著國旗到球場觀看小馬聯盟世界少棒錦標賽，為高雄小將們加油。（圖：高雄市中正國小提供）

六局上，姜晉堯擊出一壘上方高飛球，地主隊漏接，最後再靠著隊友的安打火力支援回到本壘，再拿下1分；接著高雄小將靠著安打及對手守備頻頻出現失誤，壘上跑者不斷輪動，終場高以18比0大勝地主拉雷多隊。

領隊中正國小校長吳軒銘說，高雄小將行前受到大家非常多的祝福，從不確定成行，到出發參與國際賽事，大家都知道不容易，因此全力以赴，將士用命。也感謝來自全美的台灣僑胞，不辭辛勞到場為高雄小將們加油，全隊都努力要在接下來賽事打出好成績。

僑胞們帶著國旗到球場觀看小馬聯盟世界少棒錦標賽，為高雄小將們加油。（圖：高雄市中...
僑胞們帶著國旗到球場觀看小馬聯盟世界少棒錦標賽，為高雄小將們加油。（圖：高雄市中正國小提供）

洛杉磯 奧斯丁 休士頓

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