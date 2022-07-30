貓咪老爸「一臉蝙蝠俠」 兒子出生後完全複製貼上

一隻「眼罩貓」爸爸跟自己兒子一樣都有同款眼罩。 (影片截圖)

小孩真的不能偷生。一名網友曬出家中的貓咪父子照片，令人驚訝的是父親的基因相當強大，公貓本身就有「黑色眼罩」花紋，沒想到連牠的兒子都有同款黑眼罩，讓不少網友直呼這應該是最強父子臉。

印尼 一名貓奴諾爾(Indraini Wahyudin Noor)家中飼養了一對米克斯貓咪父子，爸爸叫「波伊(Boy)」，兒子叫「班迪特(Bandit)」，這對父子可是相當有特色。爸爸波伊當初被諾爾收編時，臉上的「黑色眼罩」花紋就讓諾爾印象深刻，時至今日這都還是波伊的招牌花紋，不少見過波伊的人都對他有這樣特殊的花色感到驚奇。

結果波伊的兒子班迪特竟然完美遺傳父親的花紋，本來一開始班迪特剛出生時還看不出來，但隨著班迪特越長越大，臉上的黑色眼罩花紋也越來越明顯，現在父子倆站在一起，完全就是「複製貼上」，模樣相當可愛。諾爾表示，波伊其實有一子一女，女兒叫做「公主(Princess)」，但遺傳到波伊黑眼罩花紋的只有班迪特，女兒並沒有遺傳到。

波伊與班迪特父子都有眼罩的可愛照片上傳到諾爾的Tiktok帳號「iwhy_」上掀起網友熱議，不少網友都相當喜歡這對相貌幾乎一模一樣的父子，留言表示「果然是有其父必有其子」、「爸爸跟兒子是不是都是蒙面俠蘇洛(Zorro)」、「看起來也好像蝙蝠俠貓咪喔」。