巴西販毒集團成員被逮捕 看門犬竟跟著躺平「投降」

巴西緝毒警察28日展開緝毒行動，就在販毒集團的多名成員被逮捕之際，他們的一隻看門犬竟也跟著躺平投降。（取材自推特）

每日郵報29日報導，巴西警方前一天展開緝毒行動，但就在販毒集團的多名成員被逮捕之際，他們的一隻看門犬也跟著躺平投降，留下了讓人忍俊不住的畫面。

根據報導，緝毒警察 在聖保羅州奧多蘭迪亞（Hortolândia, São Paulo）一處牧場逮捕了3名男子。從媒體披露影像可見，嫌犯們雙手反銬、臉部朝下躺在地板上，體型龐大的羅威納犬（Rottweiler）似乎也決定投降，直接就倒在了3人的身旁。

根據報導，警方一直在監控這棟房子，並在毒品 從運抵時衝了進去，成功查獲含有1.1噸大麻 的1176個大麻磚。包含屋主在內的3名嫌犯被帶往附近城市亞美利加納（Americana）的緝毒警察總部，「投降」的羅威納犬則跟著房子周圍土地的女地主留了下來。

警方表示，該名女地主並未涉入販毒，也將重返牧場查看羅威納犬與另外2隻狗的狀況，以確定是否需要通知動物保護服務單位處理。