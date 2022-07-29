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腳的溫度很重要 告別失眠的「早晚7個好習慣」

聯合新聞網／綜合報導
透過早餐選擇、睡前儀式等七個習慣，能夠讓自己更容易入睡。（圖片來源／ingimage）
透過早餐選擇、睡前儀式等七個習慣，能夠讓自己更容易入睡。（圖片來源／ingimage）

現代社會壓力大，許多人都有睡眠方面的困擾，晚上睡不著的情況下，早起上班也沒有精神。近來日本媒體，就分享了如何提升睡眠效率，以「物理方式」讓自己更快入睡的相關訣竅。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，現代人手機、電腦不離身，長期受到藍光刺激的影響，容易刺激交感神經，引發睡眠障礙。因此如果想改善睡眠，就必須先從自律神經著手，透過調整自我的生理時鐘，讓身體能夠在就寢時間，就迅速轉換到「睡眠模式」。

而要建立這樣的規律，可以參考以下分成夜間、就寢前及早晨的一共七個習慣：

夜間

1.打造無法工作的環境。例如將筆電等工作物品收整好，讓身體自然進入「工作off」的模式。

2.如果要喝酒消遣，請在睡前兩小時喝完，且要避免飲酒過量。下酒菜則挑選易消化的食物為主。

就寢前

3.保持腳踝溫度，並適度保持柔軟。這麼做可以有效釋放體內溫度，讓「深層體溫」更容易下降。

4.如果是夏天，可以想辦法讓頭部與背部降溫。除了冷氣之外，也能靠各種降溫道具或涼感類寢具使用。

5.自創「睡眠儀式」。例如睡前對著枕頭進行噴霧動作等等，可以自己選定一個「睡前一定會這麼做」的事情，靠著強化自我暗示來入眠。

早晨

6.至少曬15秒以上的太陽。選擇在窗台一公尺的範圍內曝曬即可。

7. 「色胺酸」能合成「褪黑激素」幫助睡眠，因此可以挑選富含「色胺酸」的食物做為早餐，例如香蕉、乳製品、大豆或酪梨等等。

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