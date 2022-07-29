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揭密「神隱少女」 原本竟沒有無臉男

記者陳建嘉／即時報導
無臉男是「神隱少女」的人氣角色，但最初故事之中卻沒有他。（圖：甲上提供）
無臉男是「神隱少女」的人氣角色，但最初故事之中卻沒有他。（圖：甲上提供）

宮崎駿作品「神隱少女」曾破日本影史票房紀錄，並獲奧斯卡最佳動畫肯定，除了千尋與白龍的深刻羈絆令觀眾難忘，最受歡迎的角色絕對是「無臉男」，外表可愛呆萌，卻充滿哲學內涵，更是每年萬聖節粉絲扮裝的人氣角色。

片中除了千尋與白龍的深刻羈絆令觀眾難忘，最受歡迎的角色絕對是「無臉男」，外表可愛呆萌，卻充滿哲學內涵，事實上，宮﨑駿並沒有安排「無臉男」這樣反應人們內心黑暗面的角色，直到和製作人鈴木敏夫討論劇情後，發現故事少了一些驚喜轉折，才開始突發奇想，畫了一個戴著面具、站在欄杆上的神秘角色，迅速完成無臉男的雛形，並行雲流水地形容無臉男大鬧澡堂的故事，從無到有只花3分鐘！讓鈴木敏夫忍不住讚嘆宮﨑駿的組織能力實在太強大。

該片自上映以來，不斷有粉絲進行各個面向的深度解析，認為每次重看都會有不同的感受和啟發，千尋穿越誤闖的神秘城鎮更是引人入勝，吉卜力製作人鈴木敏夫表示，場景創意來自NHK紀錄片「故鄉的傳承」，該節目介紹日本全國各地的廟會與祭典，當時他和宮﨑駿每週都會準時收看，結束後也熱烈地討論起來。

然而，其中一個故事是神明會去泡澡紓解疲勞，而宮﨑駿年幼時也非常喜愛澡堂，經常在浴池裡著迷地欣賞富士山的圖像，立刻就將童年記憶與「故鄉的傳承」介紹的神明及江戶東京建築園的澡堂結合起來，延伸出具體的故事概念。日本江戶東京建築園保存了30棟具歷史文化價值的建築物，園內參觀時能感受400年間不同時期的變化，也影響了「神隱少女」，呈現日本文化迷人之處。「神隱少女」數位紀念版將於9月8日在台上映。

日本 奧斯卡 萬聖節

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