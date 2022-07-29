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禁止65公斤女生和禿頭進入 江蘇這間酒吧告示惹怒網友

記者林宸誼／即時報導
禁止65公斤女生和禿頭進入，江蘇一酒吧告示惹怒網友。(取材自極目新聞)
禁止65公斤女生和禿頭進入，江蘇一酒吧告示惹怒網友。(取材自極目新聞)

中國江蘇無錫一間酒吧規定惹怒大陸網友，原來門口告示清楚規定，「禁止超過130斤（65公斤）的女生」、「禁止禿頭」、「大金鏈子人士」入內。儘管酒吧業者聲稱是宣傳噱頭，「酒吧未真正阻止過顧客進入。」

極目新聞報導，無錫市婦聯工作人員表示，該酒吧宣傳標語明確表明了「禁止超過130斤女生」，這種標語會傷害女性情感，她們將追踪調查了解此事。

這間酒吧位於無錫市，酒吧門口立牌標識中，用中英文寫明7條要求，其中第五條寫明「禁止超過130斤的女生」，中文上方英文翻譯為「GIRLS OVER 130 KG ARE PROHIBITED」（中英文大意相同，英文要求不超過130公斤，中文要求不超過130斤）。

除此之外，該立牌標識第七條還寫明「禁止禿頭，大金鍊子人士入內。」

酒店標語被曝光後，不少人認為該酒吧的營業對象是以顏值為標准進行區分的，還有人認為酒吧的宣傳噱頭看似幽默，實則傲慢且有侮辱部分顧客群體的嫌疑。

該酒吧工作人員回覆表示，這個門口立牌標語只是一種玩笑，一種宣傳噱頭，酒吧並未真正阻止過顧客進入。該工作人員還介紹，酒吧晚上10時才營業，具體後期是否會考慮將該標語拆除尚不清楚。

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